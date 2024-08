Piden cárcel y hasta 2 millones de multa tras defraudar a Hacienda con una herencia

La Audiencia de Granada juzgará en septiembre a un padre y sus tres hijos acusados de un delito contra la Hacienda Pública por ocultar de manera deliberada su aportación a la sociedad que crearon entre los cuatro, que se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel y 1,9 millones de multa.



Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los acusados son un padre y sus tres hijos que, en diciembre de 2015, constituyeron en Granada una sociedad con un capital social de 6,3 millones.



Esa sociedad estaba dividida en 6.366 participaciones valoradas cada una en 1.000 euros, el padre adquirió 3.183 y cada uno de los hijos otras 1.061.



Para esta adquisición, aportaron una serie de inmuebles de titularidad compartida, ya que la mitad del bien indivisible era del progenitor y la otra mitad, a dividir a partes iguales entre los hermanos.



Esos inmuebles fueron inicialmente de una sociedad en gananciales constituida entre el principal acusado y su mujer y madre de los otros tres procesados que, al morir, se repartió para ejecutar la herencia.



Según la Fiscalía, la ganancia patrimonial con el paso de los bienes a la sociedad familiar fue de 2,7 millones para el padre, que realizó una autoliquidación del IRPF en la que no declaró que había tramitado una aportación no dineraria.



Lo hizo "consciente y deliberadamente", según el ministerio público, para no aportar a las arcas del Estados los casi 639.000 euros que debía pagar.



Por otro lado, la ganancia patrimonial de los tres hijos superó los 960.000 euros, aunque ninguno de ellos declaró la aportación no dineraria a la sociedad familiar.



Con esta omisión, defraudaron a Hacienda 223.000, 224.600 y 211.100 euros.



La Fiscalía ha calificado los hechos como cuatro delitos contra la Hacienda Pública, el del padre agravado, y ha solicitado para él cuatro años de cárcel, el pago de una multa de 1,9 millones, seis años sin poder acceder a ayudas ni beneficios fiscales y una indemnización de 639.000 euros.



Para cada uno de los hermanos ha pedido una condena a tres años de prisión, multas de entre 442.000 y 449.000 euros y el pago de una indemnización por valor del dinero defraudado.



Los cuatro acusados serán juzgados por estos hechos en dos sesiones y desde el 17 de agosto en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.

