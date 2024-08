España pasa a semifinales en los penaltis

España ganó a Colombia en los penaltis (4-2) para agarrarse a la lucha por las medallas de los Juegos Olímpicos de París después de que Jenni Hermoso e Irene Paredes empataran los goles de Mayra Ramírez y Leicy Santos.



En un partido en el que las cafeteras sufrieron hasta cuatro lesiones, España superó a Colombia por un resultado de 4-2 en una tanda de penaltis que Cata abrió parando el primer lanzamiento y a la que siguieron los goles de Mariona, Eva Navarro, Salma y Aitana.



Después de una fase de grupos perfecta, Montse Tomé recuperó el once de la remontada a Japón con el que España debutó en unos Juegos Olímpicos. Colombia, que había superado por primera vez la fase de grupos después de dos participaciones, recuperó a Mayra Ramírez después de dos partidos de sanción.



“Mayra llega con hambre”, reconocían sus compañeras en la previa. La delantera del Chelsea buscaría convertirse en la peor pesadilla de una Cata Coll acompañada con una máscara para protegerse la nariz fracturada en el último partido contra Brasil.



Poco se parecía el partido a los tres de la fase de grupos. Lejos de encerrarse desde el principio, Colombia quiso disfrutar con el balón y, como consecuencia, dejaba espacios para España. Unos huecos que beneficiaban el juego de las campeonas del mundo, que tuvieron la primera ocasión tras un pase filtrado de Alexia que Salma golpeó de un zurdazo y Tapia despejó con una gran mano y estirada.



Pero el partido para España comenzó como el de Japón: con un duro golpe. Con un robo en el centro del campo a Alexia, que fue aplastada entre dos jugadoras, Mayra Ramírez se marchó sola, se plantó ante Cata Coll y no falló (m.12). Con un disparo cruzado, Colombia se adelantaba a una España a la que le faltaba la magia que le hizo campeona del mundo. Pese a que tenía espacios para combinar, las dudas y la falta de acierto estaban siendo su condena.



Mientras, Colombia creaba peligro en cada contraataque. El físico, energía y velocidad de sus atacantes ponía en aprietos a España, que vio cómo Paví estampó un centro lateral en la madera. La actual balón de oro Aitana probó a Tapia, que detuvo su chut con complicación y tuvo que ser tratada por la dureza del disparo.



La selección de Montse Tomé buscaba el empate sin dejar respirar a Colombia, pero seguía sin encontrar la eficacia que no ha tenido durante la fase de grupos. En un contraataque, Paví se lesionó y tuvo que ser sustituida en el primer minuto de los ocho de añadido.



Tras el descanso, Aitana tuvo dos ocasiones con las que avisó a Colombia, pero las de Angelo Marsiglia volvieron a contragolpear y castigaron la falta de contundencia defensiva de España. Linda Caicedo lideró el ataque cafetero, disparó y Cata Coll repelió. Pero allí estaba Leicy Santos para robarle el balón a Paredes y marcar el 0-2 (m.52).



Justo antes del gol, Tere Abelleira entró por Patri Guijarro y unos minutos más tarde entraron Alba Redondo y Jenni Hermoso a intentar el rescate. Colombia sufrió la lesión de Linda Caicedo, otro gran contratiempo después de la salida de Paví. Pero, pese a la dificultad, estaba doblegando a la número uno del mundo.



Tapia volvió a estar inmensa para rechazar un chut de Jenni Hermoso y Cata para parar a Mayra. Sin saberlo, la guardameta enmascarada sostuvo a España. Del 0-3, al 1-2. Jenni Hermoso, que no ha tenido casi minutos, se reivindicó con un gol para hacer soñar a España con la remontada (m.79).



España mejoró con los cambios y Alba Redondo y Jenni Hermoso tuvieron dos grandes ocasiones. Colombia pasaba por su peor momento en el partido y sufrió la tercera lesión, la de Mayra Ramírez. Con diez minutos de añadido, Colombia aprovechaba para rascar segundos al crono tras un choque entre Carabalí y Tapia, que estuvo tendida en el suelo cuatro minutos.



Y, cuando el juego se reanudó, allí apareció Irene Paredes. La capitana española se hizo grande para rematar con todo un centro de Salma, empatar la eliminatoria (m.97) y forzar la prórroga para soñar con las medallas. Colombia, fundida físicamente, cada vez lo pasaba peor, mientras que España encontró en Mariona la mejor líder desde la izquierda.



En el minuto 109, Tapia hizo otro paradón a una Irene Paredes que se disfrazó de delantera y Colombia sufrió el cuarto contratiempo con la lesión de Arias. La selección sudamericana estaba con una jugadora menos, pero España no pudo evitar los penaltis, en los que superó a Colombia en un partido para la historia.



- Ficha técnica:



2 – España: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri (Laia Codina, m.78), Olga Carmona (Alba Redondo, m.65); Patri Guijarro (Tere Abelleira, m.52), Aitana Bonmatí, Alexia Putellas (Jenni Hermoso, m.65); Athenea del Castillo (Eva Navarro, m.78), Mariona Caldentey y Salma Paralluelo.



2 – Colombia: Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo (Yirleidis Quejada Minota, m.98), Catalina Usme; Manuela Paví (Ilana Izquierdo, m.47+), Leicy Santos (Liana Salazar, m.86), Linda Caicedo (Daniela Montoya, m.66); Mayra Ramírez (Daniela Caracas, m.86).



Goles: 0-1, m.12: Mayra Ramírez. 0-2, m.52: Leicy Santos. 1-2, m.79: Jenni Hermoso. 2-2, m.97: Paredes.



Penaltis: 0-0: Usme, para Cata. 1-0: Mariona. 1-1: Vanegas. 2-1: Eva Navarro. 2-1: Salazar, fuera. 3-1: Salma. 3-2: Carabalí. 4-2: Aitana.



Árbitra: Katia García (México). Amonestó a Laia Aleixandri por parte de España y a Daniela Arias por parte de Colombia



Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final del torneo olímpico de fútbol de París 2024 disputado en el estadio de Lyon ante unos 14.000 asistentes.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es