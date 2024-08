María Conde lidera el pase de España como primera de grupo

España derrotó a Serbia (62-70) en su tercer partido del torneo olímpico de baloncesto femenino de los Juegos de París 2024, disputado este sábado en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq, en las afueras de Lille, y acabó primera del grupo A con pleno de triunfos.



Liderada por María Conde, que no había jugado los dos primeros partidos y que fue su máxima realizadora, con 15 puntos, y esta vez con un desempeño mucho más coral, España ganó un partido en el que no dio opción a Serbia durante los tres primeros cuartos, en los que superó a su rival en prácticamente todas las facetas del juego.



Y, a pesar de bajar el pistón en el último acto, y después de haber protagonizado dos finales de infarto en los dos primeros choques, acabó resolviendo sin mayores problemas un encuentro que aporta un plus psicológico con el que afrontar el cruce de cuartos del próximo miércoles en la capital de Francia. Ante un rival que conocerá este domingo, cuando se cierre la fase de grupos en Lille.



En juego estaba el primer puesto del grupo, entre los dos equipos que habían ganado sus dos primeros choques del torneo olímpico. Y, gracias a una canasta y un triple de Leo Rodriguez, las españolas tomaron ventaja inicial de cinco puntos para comenzar a encarrilar el partido



Las mujeres que dirige Miguel Méndez habían logrado dos triunfos por un solo punto: 90-89, ante China y tras la prórroga; y 62-63, contra Puerto Rico, a la que, previamente, este sábado, había dejado fuera del torneo la esta vez resurgida China, actual subcampeona del mundo.



Alba Torrens, en el papel de gran capitana y en sus cuartos Juegos, estrenaba su casillero con dos tiros libres (9-11) y un triple de María Araujo daba los tres puntos de ventaja con los que España llegó al final del primer cuarto (13-16).



Dos más de Queralt Casas y un triple de Alba elevaban a ocho la ventaja (15-23), que ampliaron, después de dos tiros libres de Laura Gil -segunda capitana- y dos canastas de María Conde (que ya se fue a la caseta como máxima anotadora de la primera parte, con diez puntos) en una unidad antes del descanso.



Leo, Alba y Queralt secundaron a Conde durante la primera mitad, en la que las españolas le ganaron la pugna por el rebote (22 frente a 15) a las pupilas de Marina Maljkovic. España, mejor desde el perímetro, pero sobre todo en lanzamientos de dos (71 por ciento frente a un 37 de las serbias) afrontó la segunda mitad con ventaja de 28-37.



Para evitar nuevos sustos ultreros, un triple de Cazorla, dos tiros libres de la nacionalizada Megan Gustafson y otras dos canastas de Conde y de la primera colocaban un parcial de arranque de 0-9 que aumentaba a 18 puntos la ventaja hispana. Vislumbrando que esta vez el desenlace del partido, a diferencia de los dos primeros, no iba a alterar el sistema nervioso de la afición española.



Otra anotación desde el perímetro de la este sábado muy aristocrática Conde engrosaba el citado parcial a un 0-12 y sacaba de quicio a las serbias, que se veían 21 puntos abajo. Y que tardaron casi seis minutos para anotar tras la reanudación; y no lo hicieron hasta que la escolta Sasa Cadjo anotó un triple.



España defendía casi a la perfección y concedió poco más. Dos tiros libres de Queralt volvían a dar una ventaja de 20 (38-55), que las balcánicas limaron en tres puntos para afrontar el último cuarto a 17.



Alba Torrens tuvo el merecido honor de anotar la ventaja máxima del encuentro (de 23: 38-61) y todo parecía coser y cantar. Pero esto son unos Juegos Olímpicos. Y no hay que dar nunca nada por hecho. Un innecesario relajo hispano recordaba no tan viejos fantasmas y dejaba a seis a las balcánicas a falta de 46 segundos, gracias a una canasta de Tina Krajisnik y dos tiros libres de Yvonne Anderson. La máxima anotadora del partido, con 18 puntos que le merecieron asimismo la mejor valoración (20).



Pero una última canasta de Mariona Ortiz confirmó el primer puesto de España, que conocerá este domingo, cuando se cierre la fase de grupos en Lille, qué equipo será su rival en cuartos, el próximo miércoles, ya en París Bercy, donde se decidirá el torneo olímpico de baloncesto.



- Ficha técnica:



62 - Serbia (13+15+10+24): Anderson (18), Cadjo (5), Nogic (7), Raca (0), Krajisnik (6) -cinco inicial-, Stankovic (4), Jankovic (6), Katanic (2), Dugalic (7), Djordjevic (7), Smailbegociv (0 )



70 - España (16+21+18+15): Maite Cazorla (7), María Conde (15), Leo Rodriguez (5), Laura Gil (2) , Megan Gustafson (4) -cinco inicial- Queralt Casas (10), Alba Torrens (7), Vilaró (3) Mariona Ortiz (6), María Araujo (3), Paula Ginzo (8)



Arbitros: Takaki Kato (JPN), Viola Györgyi (NOR), Yann Vezo Davidson (MAD). Sin eliminadas.



Incidencias: Tercer partido del grupo A del torneo olímpico de baloncesto disputado en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq ante 26.595 espectadores.

