Tres años sin agua corriente llevan a unos vecinos de la provincia de Jaén a manifestarse

Vecinos de Solera (Jaén) se concentrarán el próximo miércoles, 7 de agosto, a las 11,30 horas, ante el Ayuntamiento de Huelma (Jaén), para pedir soluciones a la situación que padecen desde hace tres años cuando dejaron de disponer de agua corriente en sus grifos.

La portavoz de la Plataforma Ciudadana por Solera, Ana María Rodríguez, ha indicado a Europa Press que aunque el problema se agudiza en verano, son cerca de tres años ya los que llevan abasteciéndose del camión cisterna que diariamente vierte 27.000 litros de agua al depósito municipal con el objetivo de que dispongan de agua desde las 9,00 hasta las 12,00 horas.

"Hay periodos en el invierno en que sí, el pozo vuelve a adquirir el volumen para que se pueda sacar y entonces se puede sacar agua y tenemos agua, aunque la cortan por las noches, pero tenemos agua durante el día, pero cuando llega el tiempo de la calor y del verano, pues nos pegamos otros siete u ocho meses, prácticamente más de una tercera parte del año en que no tenemos agua", ha señalado Rodríguez.

El problema radica en que el pozo del que venían abasteciéndose en los últimos 40 años ha bajado hasta niveles que no garantizan el suministro. Por si fuera poco, se encuentra situado en terrenos particulares y nunca se llegó a legalizar ya que funcionaba con una concesión provisional. Desde 2018, se está trabajando en la legalización, pero los vecinos aseguran que ya se les ha acabado la paciencia ante "tanta burocracia y tantos trámites".

"Sí que es cierto que se podrían hacer nuevos sondeos o traernos el agua de algún sitio más cercano, pero realmente eso es de lo que nos quejamos los vecinos, que aparte de la posibilidad del pozo que ya tenemos, no se han ofrecido otras soluciones, otras prospecciones o subir el agua de otro sitio, nada, no nos ofrecen ninguna otra solución que no sea abastecernos de cubas", ha señalado la portavoz de la plataforma.

"Nosotros lo que queremos es agua ya y para tener agua ya, se supone que, además, la ley dice que primero las personas, pero, en este caso, no se está cumpliendo por parte de ninguna Administración", ha afirmado Rodríguez. "No sabemos quién es el responsable último, pero lo cierto y verdad es que nosotros no tenemos agua", ha apuntado la portavoz de esta plataforma que se volverá a reunir este lunes para cerrar más acciones de protesta además de la de este miércoles.

El problema de la falta de agua se recrudece en verano cuando la población habitual, de unos 200 habitantes, casi se triplica y el agua de la que disponen es la misma pero a repartir entre muchos más vecinos de este barrio que está situado a unos 13 kilómetros en coche de Huelma.

A esto se le añade que la inmensa mayoría de la población de Solera supera los 60 años, con lo que ello supone a la hora no contar con agua corriente más que tres horas al día "en el mejor de los casos", de ahí, que algunos vecinos hayan optado ya por instalar depósitos particulares.

"No lo entendemos, no lo podemos entender, de verdad, y tampoco entendemos por qué no se han activado otros mecanismos que hubieran solucionado el problema", ha dicho Rodríguez que confía en que la unión de todos los vecinos pueda dar resultados y que "de una vez por todas se nos de una solución" porque "el recibo del agua lo seguimos pagando todos los meses".

