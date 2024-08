España, a cuartos como primera de grupo con la mayor goleada de su historia olímpica

En la goleada más abultada conseguida nunca por España en su historia olímpica, el equipo de David Martín se garantizó la primera plaza del grupo, a falta de un partido, en un encuentro ante Japón (23-8), al que no dio ni una opción.



De esta forma, los españoles se medirán al cuarto clasificado del otro grupo en una plaza para las semifinales y no se jugarán nada en el último partido del grupo, el próximo lunes ante Francia (20:00 CET).



España sigue con paso firme y logró su victoria más abultada en la historia de los Juegos. Los quince goles de diferencia superan la anterior máxima goleada, que data de los pasados Juegos de Tokio, con el 16-4 obtenido frente a Kazajistán.



Fue un partido sin historia, aunque la historia ya estaba escrita hace un tiempo. Y es que David Martín, el seleccionador español, se fijó en la manera cómo la selección japonesa defendió en los Juegos de Río 2016 para inspirarse, una idea del técnico nipón de entonces Yoji Omoto.



Después de aquello, España sumó a la inspiración defensiva su calidad ofensiva. Lo demás es historia, a partir de entonces, los de Martín, salvo medalla en unos Juegos, lo han ganado todo.



Pero a pesar del favoritismo de los hispanos y del estilo waterpolístico heterodoxo de los asiáticos, los de Martín fueron a por el partido desde el primer minuto, y en el primer cuarto ya ganaban por 4-0.



Japón tardó más de once minutos en anotar, lo hizo de penalti, y para entonces, España ganaba por 6-0. Al descanso, la ventaja ya era de 10-2 y la noticia en la piscina era que Japón, que promediaba 13 goles por partido en estos Juegos, no podía con la defensa española.



Y es que Martín planteó el reto a los suyos de encajar lo mínimo posible, aunque el guion se desbarató en el tercer cuarto, cuando los nipones estuvieron más acertados ante Lorrio.



Pero también España se superó en ataque. El tercer cuarto, en el intercambio de goles, finalizó con 7-4 para un total de 17-6. Al final, los de Martín ganaron por 23-8 y destilaron buenas sensaciones y nunca se relajaron ante un rival eléctrico.



El próximo partido de España será el próximo lunes ante Francia, pero pase lo que pase, los españoles serán primeros de grupo y se medirán al cuarto del A en busca de una plaza para los cuartos de final a partir del miércoles, 7 de agosto.



- Ficha técnica



23 - España: Lorrio; Munárriz (2), Granados (4), Sanahuja (5), De Toro (1), Larumbe (-), Famera (2), Cabanas (1), Tahull (4), Perrone (1), Biel (2) y Bustos (1). Unai Aguirre (ps).



8 - Japón: Tanamura; Adachi (1p), Watanabe (1), Ogihara (1), Inoue (-), Suzuki (1), Date (1), Takata (-), Nitta (-), Inaba (1p), Okawa (2) y Araki (-). Nishimura (ps)



Parciales: 4-0, 6-2, 7-4, 6-2.



Árbitros: Zwart (NED) y Spiritosanto (USA). Sin eliminados.



Incidencias: partido del grupo B del torneo olímpico masculino disputado en el Centro Acuático de París.

