Heridos tres policías y ocho detenidos por violencia ultraderechista en Inglaterra

res policías resultaron heridos y ocho personas fueron detenidas tras disturbios anoche en el centro de la ciudad de Sunderland, en el noreste de Inglaterra, donde un grupo de alborotadores de extrema derecha incendiaron un vehículo y un edificio, según informaron este sábado las fuerzas del orden.



Los incidentes se produjeron en el marco de una protesta por el asesinato de tres niñas en un centro recreativo de verano el pasado lunes en la localidad de Southport, noroeste inglés, donde un adolescente de 17 años acuchilló a varios menores y dos adultos.



La superintendente jefa de la policía de Northumbria (en el noreste inglés), Helena Barron, dijo en un comunicado que las fuerzas del orden "confirman que tres agentes fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento por sus heridas. Uno ya ha sido dado de alta y los otros dos permanecen hospitalizados para recibir tratamiento."



"Cualquier persona implicada en los disturbios que hemos visto puede esperar ser tratada con firmeza, y esa acción ya ha comenzado. Hasta ahora, ocho personas han sido arrestadas por una variedad de delitos, incluidos desorden violento y robo", agregó.



Barron indicó que se ha iniciado una investigación para identificar a los responsables de la violencia.



Cientos de personas se reunieron anoche en la plaza Keel, de Sunderland, muchas de ellas envueltas en banderas inglesas, y corearon el apoyo a Tommy Robinson, fundador del grupo de extrema derecha Liga de Defensa Inglesa mientras que otros gritaron insultos contra el Islam.



Algunos integrantes de la protesta prendieron fuego a un automóvil, otros atacaron una mezquita, mientras que un edificio contiguo a una comisaria fue incendiado, según imágenes divulgadas por los medios.



Además, la policía vestida con uniformes antidisturbios fue atacada con diversos objetos, como piedras y latas de cerveza.



La ministra británica de Interior, Yvette Cooper, dijo en X que quienes recurren a la violencia "no representan al Reino Unido".



"Los criminales que atacan a la policía y avivan el desorden en nuestras calles pagarán el precio por su violencia. La policía tiene todo el respaldo del Gobierno para tomar las medidas más enérgicas posibles", agregó.



El club de fútbol inglés Sunderland AFC colgó un mensaje en su cuenta de X para recalcar que "las vergonzosas escenas de anoche no representan nuestra cultura, nuestra historia ni nuestra gente. Nuestra gran ciudad está basada en la unión y la cooperación".



El diputado de la circunscripción de Sunderland Central, el laborista Lewis Atkinson, calificó los disturbios provocados por seguidores de extrema derecha de "violencia criminal".



"Estoy consternado por el desorden en el centro de Sunderland" y "nuestra ciudad no está representada por una pequeña minoría que causa problemas", escribió Atkinson en X.



El agresor del ataque en Southport ha sido identificado como Axel Rudakubana, un joven de 17 años nacido en Gales de padres ruandeses.



Los incidentes de anoche siguieron a los registrados el pasado martes por la noche en Southport, donde seguidores de extrema derecha también incendiaron un vehículo y atacaron una mezquita.



Según los medios, estos grupos planean otras concentraciones este fin de semana en varias ciudades inglesas, pero la Policía ya ha advertido de que desplegará toda la fuerza que sea necesaria para contener cualquier incidente violento.

