El onubense Fermín López, de acompañante a líder

El onubense Fermín López es el líder de la selección olímpica española. Su doblete en cuartos de final contra Japón metió a España en la lucha por las medallas en un torneo de París 2024 al que llegó tras ser campeón de la Eurocopa con un rol secundario; jugando 29 minutos. Y un año después de su irrupción en la élite, el centrocampista del Barcelona, con 21 años, asume galones.



Una puesta en escena tardía para lo que es el fútbol actual, en el que las estrellas emergentes debutan antes de la mayoría de edad.



No fue el caso de Fermín, que tuvo que hacer las maletas rumbo al Linares, en Primera RFEF, procedente del filial del Barça para seguir con su proyección.



Sus 12 goles y 4 asistencias le valieron para volver al equipo azulgrana, enrolarse en la gira de pretemporada por Estados Unidos y marcarle un gol al Real Madrid que dio la vuelta al mundo. Poder jugar en la élite o no lo marcan los momentos y Fermín se subió a su tren por la puerta grande.



Un tanto que recuerda mucho al 0-1 contra Japón. Recuperación alta, Fermín recibe el balón en la frontal del área y aunque, diestro, le pega con la zurda fuerte para superar al portero. De Courtois a Kokubo, ninguno pudo parar el disparo de Fermín.



Tras el partido contra Japón, en el que marcó también el 0-2 con otro disparo desde fuera del área, este con la diestra, Fermín explicó en la zona mixta que es una acción del juego que practica habitualmente.



“Es algo que los entrenadores me piden. Tengo buen golpeo desde fuera del área e intento practicarlo”, señaló.



Fermín fue el desatascador del partido y asumió los galones que se le demandan al ser uno de los dos campeones de Europa con la absoluta que integran la selección olímpica; el otro, Álex Baena.



Con el ‘11’ a la espalda, a Fermín le costó entrar en ritmo de competición, pero ya demuestra tener una marcha más que el resto. Para él no es una pretemporada, ya que renunció a sus vacaciones para poder hacer doblete. Ya tiene la Eurocopa y ahora va a por el oro olímpico.



Y lo hace como el actual líder en el juego del equipo de Santi Denia. Contra Japón dio una exhibición. Además del doblete, ganó duelos físicos, al choque, dejó atrás a rivales en conducciones, tiró dos caños y filtró balones al área en los que faltó acierto para que Fermín sumase alguna asistencia a sus dos dianas.



De los 29 minutos en la Eurocopa a ser indiscutible en los Jueogs Olímpicos. Roles diferentes que cumple a la perfección, ya que, con menos minutos a las órdenes de Luis de la Fuente, sus compañeros destacaron el buen ambiente que generaba; como demuestra también con las continuas bromas con sus compañeros en Francia.



Un rendimiento que eleva su estatus para cuando le toque volver al Barcelona. Sin Xavi, a las órdenes de un Hansi Flick con el que tendrá que volver a ganarse el puesto, con la vuelta de Gavi en el horizonte y posibles fichajes que suenan para reforzar el centro del campo.



Así de exigente es el fútbol de élite. Y Fermín lo sabe. Hace un año, antes de marcarle un gol al Real Madrid, no tenía ni mucho menos un sitio asegurado en la primera plantilla y su valor de mercado era de 300.000 euros. Ahora vale 30 millones.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es