PSOE alerta de la "falta de sombras y fuentes de agua" en el Parque del Flamenco

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha alertado de "la falta de sombra y fuentes de agua" en el Parque del Flamenco, un espacio inaugurado por el alcalde de la capital hace unas semanas, "en especial el área de juegos infantiles, con hasta 15 grados más que la temperatura ambiente por los materiales de la atracción".

En una visita realizada junto a los concejales del Grupo Socialista Carmen González y Ángel Ortiz, Dobladez ha advertido sobre el riesgo que supone la zona de recreo infantil, "dadas las altas temperaturas que alcanzan los materiales que pueden poner en peligro la seguridad de los niños que quieran disfrutar de la instalación con forma de guitarra".

En las mediciones realizadas a las 11,00 horas, la superficie de la atracción alcanzaba los 44 grados centígrados, mientras la temperatura ambiente aún se mantenía a 29 grados, según ha recogido el PSOE del Ayuntamiento de Córdoba en un comunicado.

En este punto, Dobladez ha recordado que ante una pregunta realizada en el pleno del mes de junio, el teniente alcalde de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, "se comprometió a la instalación de toldos sobre la zona infantil como mejora de la empresa que ha ejecutado el proyecto". "Es evidente que no se han instalado las zonas de sombra comprometidas, y que no se ha tenido en cuenta la seguridad de los menores", ha subrayado.

El concejal socialista ha manifestado que pese a haber contado con una inversión cercana al millón de euros en esta fase, "el parque no cuenta con las condiciones para abrirse al público", al tiempo que ha lamentado que "estamos ante un secarral, con lleno de pasto y ramas y con el firme levantado en el perímetro. No es de recibo abrir un espacio de estas características en estas fechas y en estas condiciones".

Desde el Grupo Socialista se entiende que debería haberse planificado la apertura "para que pudiera ser disfrutado por las cordobesas y cordobeses en condiciones óptimas". "No hay sombras, no hay suficientes fuentes de agua, no hay zonas de descanso, y el uso de la zona de calistenia o de recreo infantil durante un amplio horario representa un verdadero peligro", ha relatado.

El edil manifiesta que esta apertura "es acorde a la política que tiene el Gobierno municipal en relación a la gestión del cambio climático y sus efectos", esto es, "una ciudad sin sombras, sin fuentes suficientes y sin refugios climáticos ante las olas de calor, cada vez más frecuentes". En definitiva, un Gobierno municipal que parece no saber cuáles son las condiciones climáticas de la ciudad que gobierna y qué efectos produce en la población", ha concluido.

