El orgullo no le basta a España para clasificarse en la despedida de Rudy Fernández

España cayó este viernes ante Canadá (88-85), en el tercer y último partido de ambas en el grupo A, disputado este viernes en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, en las afueras de Lille, y quedó eliminada por un triple empate del torneo masculino de baloncesto de los Juegos de París 2024, demostrando orgullo ante el equipo que lidera la estrella de la NBA Shai Alexander-Gilgeous.



El deporte es así. Un equipo en transición llegó a los últimos segundos con posibilidades de acabar incluso primera, pero tres puntos supusieron que España acabase cuarta de grupo. Canadá pasó a cuartos como primera y el triple empate entre las otras tres se resolvió mediante el 'basket-average' entre ellas a favor de Australia, que quedó segunda, por delante de Grecia -que deberá esperar a este sábado para ver si sigue en el torneo-.



Grecia había derrotado justo antes a Australia por siete puntos por lo que no había más combinación que una. Era todo o nada. Si ganaba, España pasaría a cuartos como primera de grupo; si perdía, regresaría Madrid sin parada previa en la capital de Francia.



Santi Aldama, duda hasta última hora, salió en el cinco inicial, el mismo que sacó Scariolo en la victoria ante Grecia el pasado martes. El otro 'tocado' del equipo español, el gran Rudy Fernández, único baloncestista con seis Juegos y que jugó el último partido de su carrera, pisó el parqué a falta de cuatro minutos para el primer cuarto.



España tuvo opciones hasta el final, e incluso pudo haber forzado la prórroga con un triple lejano de Sergio Llull, pero la 'mandarina' no entró y el equipo puso fin a su aventura olímpica con la cabeza bien alta. Al igual que en el Mundial de 2023, España cayó eliminada a manos de Canadá y por idéntico resultado (88-85).



Willy Hernángomez anotó la primera canasta del choque pero España -que fallaba demasiado en el tiro exterior- se vio seis puntos abajo tras un par de acciones de Dillon Brooks y de Shai Gilgeous-Alexander, la estrella del equipo, que daban ventaja inicial a los norteamericanos (10-4).



Rudy le servía un 'ally hoop' a Garuba (12-11) y, ya con el segundo capitán en pista, Sergio Llull volvía a adelantar, con un triple y el posterior tiro añadido (14-17) a España, que controlaba el rebote, pero seguía fallando en tiros de tres.



Lorenzo igualaba antes del final del primer cuarto y adelantaba justo después (19-21). Pero lo que España fallaba desde la línea de tres (3 de 16 en esos momentos) lo metía Canadá (4 de 7), que además defendía muy bien; y un triple de Brooks, completado con la primera canasta de RJ Barrett, les volvía a dar una holgura de ocho (40-32).



El espectacular Shai no triunfa por casualidad en Oklahoma City. Un triple y un mate del base de los Thunder -máximo anotador con 20 puntos- estiraban la ventaja de su equipo y España, sin fluidez en ataque y más permeable en defensa, se fue al descanso once abajo (49-38), tras encajar treinta en el segundo cuarto. Periodo clave en su derrota final.



Un triple de Llull y dos tiros libres de Alex Abrines acercaron a España a nueve (56-47). Y dos nuevos triples de Abrines vislumbraban luz al final del túnel (59-53). Pero el túnel construido por Canadá era largo y estaba plagado de obstáculos.



Lo que no entró en la primera parte lo hizo en la segunda; y Juancho se unía desde el perímetro (61-56), pero Murray y Alexander-Walker anotaron y al acto final la 'Familia' llegó ocho puntos por debajo.



Dos canastas de Brizuela, esta vez 'Súper-Darío' -diez puntos seguidos, de los 17 que anotó en el último acto- volvían a dar esperanza (68-65), pero Canadá hacia la goma y nunca perdió el control del marcador, aunque tuvo que luchar para no verse superada por la fe de su rival.



Una personal en ataque de Shai permitió a Abrines meter uno de los dos libres y España se situó a dos (82-80), en un final de auténtico infarto.



Un triple de Barrett alivió de nuevo la tensión a Canadá (85-80). Pradilla redujo y Shai controló la última posesión, para forzar personal 86-82. Llull enchufó un ultimo triple (86-85), pero, tras dos nuevos tantos canadienses, su 'mandarina' final no entró y España quedó eliminada.



- Ficha técnica:



88; Canadá (19+30+15+24): Shai Gilgeous-Alexander (20), Dort (0) Brooks (13), Barrett (16), Powell (9) -cinco inicial- Alexander-Walker (1), Ejim (0), Murray (4), Lyles (3), Olynyk (2), Nembhard (18), Birch (2)



85; España (19+19+18+29): Lorenzo Brown (4), Abrines (12), López-Aróstegui (2), Aldama (7), Willy Hernangómez (10), -cinco inicial-, Garuba (2), Rudy Fernández (0), Pradilla (10) Juancho Hernangómez (8), Díaz (0), Llull (13) y Brizuela (17).



Árbitros: Ademir Zurapovic (BIH), Julio Anaya (PAN) y Gatis Salins (LAT). Sin eliminados.



Incidencias: Tercer partido del grupo A del torneo de baloncesto de los Juegos de París 2024 disputado este viernes en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, en las afueras de Lille, ante 26.133 espectadores.

