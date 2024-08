Álvaro Martín se cuelga el bronce en los 20 kilómetros marcha

El extremeño Álvaro Martín, vigente campeón mundial, no pudo alcanzar el metal dorado que ansiaba en París 2024, pero al menos consiguió el bronce que le permite quitarse la espina olímpica que se le quedó clavada en Tokio 2020 con el cuarto puesto.



El atleta de Llerena, que en Londres 2012 y en Río 2016 tuvo dos frustrantes participaciones y que en la capital japonesa salió dolorido con un cuarto puesto que le supo a poco, pudo en esta ocasión sacar todo lo que llevaba dentro para alcanzar el metal olímpico que le faltaba en su carrera.



En la última vuelta, sin embargo, no fue capaz de resistir el tremendo cambio de ritmo del nuevo campeón, el ecuatoriano Brian Daniel Pintado, e incluso cedió ante el brasileño Caio Bonfim, pero apretó los dientes y cruzó la línea de meta en tercera posición ante el acoso del ganador en Tokio, el italiano Massimo Stano.



Álvaro Martín partía obviamente como uno de los grandes favoritos. Ejerció de ello. Siempre en cabeza, estuvo atento, aunque principalmente de Stano. Parecía la 'rueda' a seguir. No estaba equivocado, porque el campeón resistió junto a todos los aspirantes hasta casi el final.



Poco a poco se fue haciendo la criba. Álvaro Martín se mantuvo arriba, en tanto que Diego Carrera se descolgó pronto y Paul McGrath resistió más, pero acabó por claudicar ante los cambios de ritmo que protagonizó un anárquico Bonfim que acabó por dejar en cabeza solo a Pintado, el propio brasileño, el español y Stano en el momento de la verdad.



Un cuarteto de lujo para jugarse las tres medallas. El primero que se descolgó ligeramente fue Stano y justo en el momento que iba a comenzar la última vuelta el marchador de Cuenca desplegó la tormenta perfecta, un ataque seco, incontestable, imposible de responder para Bonfim y Martín.



Imparable se dirigió a la meta para completar la prueba y colgarse el oro con un tiempo de 1h18:55, mientras que por detrás el brasileño ganó la plata con 1h19:09 y Martín se hizo con el bronce con 1h19:11, con tan solo un segundo al italiano Massimo Stano, campeón en Tokio 2020.



El joven McGrath se descolgó a falta de tres kilómetros y sufrió, con lo que terminó en la decimoséptima plaza (1h20:32) y Diego García Carrera perdió el ritmo del grupo cabecero bastante antes y concluyó trigésimo tercero con 1h23:10.

