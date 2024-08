La granadina María Pérez, plata en los 20 kilómetros marcha en París

La española María Pérez logró la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de París 2024, en la que tan solo cedió ante la china Jiayu Yang, que dominó en solitario buena parte de la carrera, mientras que el bronce fue para la australiana Jemina Montag.



Es la segunda medalla consecutiva de la marcha española tras el bronce obtenido por Álvaro Martín en los 20 kilómetros marcha masculinos, que abrió a las 8.00 de la mañana el programa de competición de los Juegos en un recorrido de un kilómetro diseñado entre Trocadero y la Torre Eiffel.



Al igual que el extremeño, la atleta granadina, doble campeona mundial de 20 y 35 kilómetros en los pasados Mundiales de Budapest'93, se quitó la espina de los Juegos de Tokio, en los que sufrió el sinsabor de quedarse a las puertas del podio con el cuarto puesto.



Bajo un intenso calor y una gran humedad, la prueba femenina se disputó al poco de acabar la masculina. La china Jiayu Yang, que no figuraba en la terna de grandes favoritas, fue la que mejor se adaptó. Fue la más valiente. Incluso parecía que temeraria, al irse pronto del grupo cabecero, en el que estaban todas las aspirantes.



Campeona mundial en Londres 2017 y duodécima en Tokio, la marchadora china fue ampliando su ventaja ante una disposición más conservadora y táctica del resto, que aguardaban a los momentos de la verdad para cambiar el ritmo y, a la espera de un bajón de la líder, luchar por la victoria.



Pero Yang no se descompuso. Pese a las tarjetas se mantuvo firme. Su ritmo fue el idóneo para aguantar con una ventaja confortable y mientras, por detrás, la que dio el golpe de gracia fue María Pérez, en tanto que, inesperadamente, la peruana Kimberly García, que era una de las víctimas, quedaba rezagada.



La española abrió por detrás un hueco sobre sus rivales y dio la impresión de tener la posibilidad de alcanzar a la china Se situó incluso a quince segundos a falta de dos kilómetros. Había rebajado en la mitad su desventaja. Por detrás la australiana Jemina Montag y la colombiana Lorena Arenas, plata en Tokio, no le permitían relajarse.



La china aguantó e incluso incrementó ligeramente su ventaja para coronarse campeona con un crono de 1h25:54, su mejor registro de la temporada como premio a su atrevimiento, y María Pérez aguantó para colgarse su primera medalla olímpica también con su mejor crono del curso (1h26:19).



La marchadora 'aussie' curzó la meta seis segundos después, en tanto que Arenas fue cuarta con récord nacional (1h27:03), la mexicana Alegna González quinta (1h27:14) y la ecuatoriana Glenda Morejón sexta (1h27:37).



La actuación española la completó con un magnífico diploma olímpico Laura García Caro, séptima con 1h28:12 tras formar parte del grupo cabecero hasta que pudo, y Cristina Montesinos fue décima con 1h29:11.

