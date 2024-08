Tellado asegura que nadie piensa en una moción de censura aunque el Gobierno está "muerto"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha advertido este jueves de que Pedro Sánchez no puede gobernar y ha abandonado la defensa del interés general, pero ha asegurado que nadie en su partido está pensando en presentar una moción de censura a pesar de que el Gobierno esté "muerto".



Preguntado en una entrevista en Telecinco por si el PP mantiene contactos con Junts en ese sentido, Tellado ha respondido que dentro del ámbito parlamentario hablan con normalidad con todos los partidos sobre las distintas iniciativas, excepto con Bildu, pero "no en aras de una moción de censura".



Ha incidido en que "nadie está pensando" en ella y ha recalcado que, en opinión de su partido, lo que Pedro Sánchez debería hacer es convocar elecciones "más pronto que tarde".



"Su Gobierno está muerto, su Gobierno ya no gobierna, no tiene mayoría parlamentaria para seguir adelante", ha denunciado Tellado, que ha subrayado que "el único que no se ha dado cuenta todavía es Pedro Sánchez y eso es una lástima".



Pero ha añadido que el PP ejercerá su labor como el principal partido de la oposición plantando "cara" y controlando al Ejecutivo y al mismo tiempo construyendo un proyecto alternativo para ganar las elecciones cuando sean convocadas. "No estamos trabajando en nada distinto que no sea esto", ha insistido.



También en una entrevista en RNE, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz, ha reprochado además a Pedro Sánchez que no dé explicaciones de nada, "dando una sensación de impunidad absoluta" y ha advertido de que "donde no se investiga el poder y donde el poder no se deja investigar es en los regímenes totalitarios".



A juicio de Muñoz, el hecho de que Sánchez se presente como el ciudadano "más débil y más acosado de España" teniendo "el mayor poder, colonizando las instituciones y poniéndolas a su servicio, es una burla a los españoles".



A la pregunta de si la querella presentada contra el juez Peinado supone un ataque a la independencia de los jueces, Muñoz ha precisado que ningún ciudadano tiene a su disposición todas las herramientas de las que "usa y abusa el presidente de Gobierno", a quien ha acusado de usar la Abogacía y la Fiscalía del Estado como "si fuese la abogada defensora de Begoña Gómez".



En definitiva, Muñoz remarca que el hecho de que "un juez pueda investigar indicios de presuntas corrupciones en el entorno familiar o gubernamental del presidente es una garantía".



"Las democracias son eso, que el poder pueda ser controlado y sometido a la fiscalización de los jueces, y si el juez hace algo mal ahí están las garantías procesales y los recursos", ha finalizado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es