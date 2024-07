Sofía Suescun sigue en pie de guerra contra Marta Peñate

Sofía Suescun ha protagonizado en ‘Supervivientes All Stars’ algunos de las discusiones más sonadas de la historia del concurso. Su enfrentamiento con Marta Peñate parecía haber terminado tras el fin del reality pero parece que la influencer todavía no ha escondido el hacha de guerra.

De esta manera ha reconocido públicamente que no le cae bien su excompañera: "Ahora mismo no. Ahora mismo no". La ganadora de varios reality shows ha insistido en que Peñate le ha hecho la vida imposible durante su estancia en la isla: "Ya lo he dicho mil veces, la que le molestaba ahí era yo a Marta, le molestaba mucho. A la vista está, todo el rato quería humillarme, acosarme, que me fuera, ese era su propósito".

Suescun también ha reflexionado sobre sus propios errores al confiar en ella: "Al final no sé por qué soy así de idiota, tengo una parte de mi corazón que me nubla, voy a limar esa parte del corazón". Pese a todo, se ha mostrado muy agradecida con el apoyo recibido del público: "Súper contenta con todo el mundo que me ha apoyado, con todo el mundo que ha sabido leer mi concurso, con todo el mundo que ha sido justo, con toda la gente que tiene dos dedos de frente, feliz".

Cuando se le ha preguntado por su pareja, Kiko Jiménez, no ha escatimado en elogios: "Me ama y yo a él más. Le debo todo, ha sido un gran defensor, de verdad, no podría haber otro defensor como él. Tiene el cielo ganado, ha aguantado mucho. Lo ha pasado muy mal pero ya se acabó, ya estamos libres y ya está".

Además, Sofía ha expresado su orgullo por su familia: "Todos son increíbles en mi familia, bendita familia tengo". También ha tenido palabras amables para su nueva cuñada, señalando que le encanta la novia de Cristian Sescun.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es