Carolina Marín no encuentra oposición en Rachael Darragh y acelera a octavos

La onubense Carolina Marín logró en La Chapelle Arena su segunda victoria en los Juegos Olímpicos de París ante la irlandesa Rachael Darragh, a la que venció con comodidad en dos sets (21-5 y 21-5), y acelera hacía los octavos de final del torneo de bádminton tras superar la fase de grupos.



Carolina Marín, de 31 años, disputó un partido muy cómodo ante Darragh, que desde el primer momento dio sensación de no poder hacer frente a su rival. Con un juego lento y sin apenas intensidad, la irlandesa se fue dejando llevar hasta terminar totalmente sometida en la pista por la española, que seguramente no esperaba un encuentro tan fácil como se encontró.



El encuentro lo comenzó Carolina con una dejada que pilló desprevenida a Darragh y que fue el aviso de lo que le esperaría después, puntos cortos en acciones a la red y otros largos hacia abajo en jugadas de volea. Esa fue la tónica que utilizó la española, que acabó con su rival en apenas 28 minutos.



Con esta victoria, la jugadora andaluza finaliza la fase inicial de grupos como primera después de vencer también en su primer encuentro a la suiza Jenjira Stadelmann por 2-0.



Carolina Marín, triple campeona del mundo y siete de Europa, ha llegado a París como número cuatro del mundo y con el firme objetivo de repetir el oro de Río'2016 tras no poder participar por lesión en Tokio 2020.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es