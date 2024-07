El presidente de la Diputación de Sevilla: “No espero mucho del nuevo Gobierno andaluz”

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que “no espero mucho” de los cambios efectuados en el Gobierno andaluz, una operación de “cierto maquillaje” porque “prácticamente” no ha habido cambios, apuntando que esperaba que fueran “más profundos” porque no es tanto los equipos o proyectos “como el liderazgo o las prioridades políticas” de Juanma Moreno.

Para Fernández, cuando un presidente aborda una crisis de gobierno “es porque algo no funciona”, ejemplificándolo en el titular de Cultura, Arturo Bernal, aunque para él ha sido “poca cultura y mucho teatro”, una operación de “cierto maquillaje” en la que se quita a la titular de Salud (Catalina García) pero se la “premia” con sostenibilidad” y a Bernal “lo dejo sólo con Turismo y con el mismo sueldo”.

“No espero mucho del nuevo Gobierno”, ha asegurando, reconociendo que esperaba un cambio “más profundo”, sobre todo en el ámbito de la Salud, con un perfil “diferente”, y aunque aún habría que darle el periodo de cortesía, ha sido “mover el sitio, prácticamente no ha habido cambios”. Para Fernández, el problema no es tanto de los equipos o de los proyectos “como el liderazgo o las prioridades políticas” de Juanma Moreno. “El problema es el presidente”, ha asegurado.

De hecho, ha criticado el contraste en una semana en la que la Diputación ha presentado un programa cultural con 16 millones y 1.400 acciones en toda la provincia, se cese al responsable de Cultura de la Junta y el Ayuntamiento también plantee hacer lo mismo. “Algo pasará cuando se cesan a los referentes de la Cultura”, ha apuntado.

También ha sido muy crítico con el “desequilibrio” de las inversiones en Deportes de la Junta y del que no ha visto “quejarse” a ningún representante del PP provincial, puesto que la Junta destinará 300 millones a la remodelación de La Rosaleda, en Málaga, y sólo 12 millones a la del Estadio Olímpico de la Cartuja.

La Diputación posee el 13,824% de participación en la sociedad Estadio Olímpico pero, según ha confirmado el propio Fernández a Viva, la Junta no ha contado con la institución para esta remodelación, cuando La Cartuja ganaría una “gran potencialidad” tras el Mundial de 2030 si pudiera contar con la cubierta y el césped retráctil que sí tendrá La Rosaleda.

En cuanto a la judicialización del plan contra el virus del Nilo, Fernández ha querido dejar claro que el recurso no impedirá la actuación de la Diputación en la decena de municipios de la provincia, donde ya están trabajando dos equipos técnicos de dos empresas y que, para el próximo año, habrá más margen de tiempo para planificar las actuaciones.

La Diputación ha actuado en cuanto tenía el marco jurídico, que ha sido que cada municipio establezca su emergencia local, momento en el que han podido activar las inversiones. “Si no me dan una emergencia yo no puedo contratar al día siguiente y sin concurso público”, ha explicado el presidente de la institución.

Los servicios jurídicos de la Diputación entienden que es un problema de Salud Pública, al afectar a varios municipios y de varias provincias, que es competencia de la Junta de Andalucía, que debería haber decretado la emergencia sanitaria para que actuara la institución provincial. “Nos interesa defender las competencias locales”, ha apuntado, y cuando haya sentencia firma, si es favorable, la Diputación pedirá que se reintegren los fondos que ha destinado al virus del Nilo. “Son caminos paralelos, defender el municipalismo y estar al lado de los alcaldes y municipios”, ha resumido.

Pacto con ERC en Cataluña

En cuanto al acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de Cataluña y que podría suponer una modificación sustancial de la financiación autonómica, Fernández ha querido mantener una “actitud de prudencia” y esperar a “ver realmente el contenido de los acuerdos”, en línea con lo expresado por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

Fernández ha destacado la importancia de que gobierne en Cataluña un socialista “y no un independentista”, porque “la política ha ganado con diálogo y paciencia”, aunque ha reconocido que “nos preocupa” los ingresos y la financiación porque “Andalucía está infrafinanciada”, aunque a su juicio lo importante “no es tanto quién recauda como cómo se reparta” y Andalucía se mantiene en el 28-F, “no queremos ser más que nadie pero menos tampoco”.

Ha pedido “prudencia” en la evolución de los acontecimientos y ha confiado en la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, y en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha llamado a la calma asegurando que el “equilibrio territorial no se verá afectado”.

