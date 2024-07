Sin contratiempos para Novak Djokovic

El alemán Dominik Koepfer no fue rival para Novak Djokovic, que ganó sin agobio alguno (7-5 y 6-3) el partido que abrió la pista Phillipe Chatrier en la quinta jornada de tenis de París 2024, y accedió a los cuartos de final.



Está Djokovic a un paso de la lucha por el podio. Un objetivo corto, que como tal desprecia el serbio, al que solo le vale el oro en París, probablemente su última cita como olímpico.



En cuanto acelera el balcánico de 37 años nada le para. Impone el ritmo, la velocidad. Le ocurrió contra el australiano Matthew Ebden y ante Rafael Nadal. Fue lo mismo contra Koepfer, al que ya había vencido dos años atrás, en el Masters 1000 de Roma. Aquella vez, sin embargo, el germano le arrebató un set. Aquí, no.



Se cita Djokovic con Tsitsipas en cuartos de final. Es el griego un rival de mayor enjundia, con dos finales de Grand Slam, ambas perdidas. Las dos ante el serbio precisamente, al que le ciega la ambición por el oro que falta en su excepcional historial.



Convertido ya en el primer jugador en alcanzar cuatro cuartos de final individuales en unos Juegos y el más veterano en hacerlo, con 37 años y 74 días, selló su decimosexta victoria en single en unos Juegos en una hora y treinta y seis minutos después de cerrar en el momento clave la primera manga y abrir brecha pronto en el segundo.



Al ganador de veinticuatro majors le falta el oro en olímpico para erigirse en el quinto en la historia en obtener el Golden Slam. Nadie ha ganado más Grand Slam que él, pero con eso no tiene suficiente. Nadal, Andre Agassi, Steffi Gran o Serena Williams tienen algo que él no ha logrado aún y por lo que ha apostado firme.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es