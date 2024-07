Mbappé se convierte en accionista mayoritario del Caen, de la segunda división francesa

Kylian Mbappé, fichaje estrella del Real Madrid, se ha convertido en el accionista mayoritario del club de fútbol SM Caen, de la segunda división francesa, al comprar a través del instrumento financiero Coalition Capital, que ha adquirido el 80 % al fondo estadounidense Oaktree Capital.



En un comunicado publicado este miércoles, el Stade Malherbe Caen ha indicado que PAC Invest, la sociedad instrumental del presidente de vigilancia del club, Pierre-Antoine Capton, que tenía un 20 %, se mantiene en el capital.



El equipo no ha dado detalles en su comunicado del monto de la transacción, que según las filtraciones de la prensa podría rondar los 15-20 millones de euros.



En lo que sí ha insistido es en que "esta adquisición permitirá al Caen beneficiarse de recursos estratégicos adicionales para reforzar su política deportiva, modernizar sus infraestructuras y desarrollar proyectos innovadores".



También ha recordado que en los cuatro años en que han estado al frente Oaktree y Capton, que es el máximo responsable del grupo europeo de producción audiovisual Mediawan, han trabajado para garantizar "la gestión financiera, favorecer a los jóvenes jugadores y consolidar la base regional del club, así como sus vínculos con los actores locales".



Ziad Hammoud, director general del fondo Interconnected Ventures, del que depende Coalition Capital, ha señalado que están "muy entusiasmados con la idea de continuar el desarrollo del Stade Malherbe Caen".



"Estamos determinados a crear un entorno en el que podrán prosperar los jóvenes talentos y en el que el club podrá defender con fuerza y ambición su identidad", ha indicado Hammoud, una persona próxima a Mbappé que va asumir la presidencia del equipo en sustitución de Olivier Pickeu.



Mbappé tiene una larga relación con el Caen, con el que estuvo a punto de fichar en 2012, cuando tenía sólo 13 años, una opción que no se materializó debido a las normas francesas sobre el fichaje de futbolistas tan jóvenes.



Un año después, cuando ya no estaba sujeto a esos obstáculos administrativos, el Caen había bajado a segunda división y la familia del jugador optó por el Monaco, donde estuvo hasta que en 2017 fue traspasado al Paris Saint-Germain.



El Caen, que finalizó la pasada temporada en sexto lugar de la segunda división francesa (Ligue 2), es un club que tradicionalmente ha apostado por la cantera y el desarrollo de jugadores jóvenes.

