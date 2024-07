A España le fallan las rotaciones y pasa como segunda

España llegó al último partido de la fase de grupos ya clasificada, a la espera de saber si como primera o segunda. Le valía el empate este martes ante Egipto para ser primera en un encuentro en el que Santi Denia rotó de inicio a diez de los once titulares del encuentro anterior, priorizando la recuperación de cara a los cuartos, en un plan que no le salió como esperaba y que acabó con una derrota por 1-2.



En un partido marcado por el calor -33 grados- y la humedad -entre el 60 y el 75% en las horas del encuentro- y por la ausencia de parón de hidratación, fue Egipto la que salió con más dinamismo al terreno de juego.



Y también con más necesidad, ya que España estaba clasificada y solo le faltaba saber si como primera o segunda del Grupo C, mientras que Egipto necesitaba sumar mínimo un punto para estar en los cuartos de final. Al final, fueron tres que le dieron el liderato.



Además, el seleccionador español Santi Denia rotó de inicio a todos sus futbolistas menos uno -Aimar Oroz-, mientras que Egipto repitió el once que venció tres días antes a Uzbekistán (1-0).



Más frescura en las piernas españolas, pero menos ritmo de competición ya que dichos futbolistas no disputan un partido oficial de inicio desde finales de mayo.



Con este contexto de salida, Egipto se mostró más eléctrica en ataque, con Adel Ibrahim, autor posteriormente del primer gol, avisando el minuto 6 y el 15 con sendos disparos desde dentro del área que fueron tapados por Beñat Turrientes y por Cristhian Mosquera, respectivamente.



Y es que el ‘10’ egipcio necesitaba salir del área para encontrar su hueco. Y así lo hizo en el minuto 40. Balón largo del central Omar Fayed para Zizo, quien le ganó el duelo aéreo a un Miguel Gutiérrez que acabó en el suelo, pidiendo falta. Mal balance defensivo de España… y gol.



Disparo desde la frontal, sin oposición, de Adel Ibrahim pegado al travesaño que Alejandro Iturbe rozó con la mano izquierda, pero sin la suficiente fuerza como para despejar el balón.



Tercer partido seguido de España encajando gol, pleno, pero el primero en el que se veía por detrás en el marcador.



Tras una primera parte con España yendo un gol abajo y con un remate de Marc Pubill en el minuto 18 que se fue al palo como mejor ocasión de gol, Santi Denia siguió con el plan de pensar en el estado físico de los jugadores de cara a los cuartos.



Al salir del descanso, el único que repetía en el once titular, Aimar Oroz, se fue al banquillo y entró al campo Sergio Gómez. Además, Marc Pubill, quien se perdió el segundo encuentro ante República Dominicana por una sobrecarga, dejó su sitio a Juanlu Sánchez.



Intentó reaccionar España, pero se pegó un tiro en el pie. Tras una doble ocasión de Samu Omorodion, tapada por el guardameta Alaa Hamza, y el disparo de Sergio Gómez, sacado bajo palos por el central Hossam Abdelmaguid, en el momento en el que España daba un paso adelante, llegó el error de Jon Pacheco en el minuto 62.



El central cedió mal un pase atrás, sin buena dirección ni fuerza, al medio, e Ibrahim Adel se plantó solo en el mano a mano ante Alejandro Iturbe para hacer un doblete importantísimo para un futbolista que juega en la liga local egipcia y que ya tiene seis internacionalidades con la absoluta.



Incluso pudo hacer triplete, pero su remate en el minuto 74 tras otro error en el pase, esta vez de Diego López, lo paró Iturbe, como hizo tras el disparo en el rechace de Zizo, manteniendo un 0-2 que, sin embargo, España no pudo igualar para recuperar el primer puesto.



Incluso recortando distancias, en un cabezazo de Samu Omorodion en el minuto 90 que ponía a España a un gol del primer puesto y con diez minutos de añadido por delante, pero no dispuso de ocasiones claras de gol. Es más, fue Ahmed Atef el que en un contragolpe tuvo un mano a mano para sentenciar el partido ya con el tiempo cumplido, pero Iturbe volvió a imponerse.



- Ficha técnica:



1 - España: Alejandro Iturbe; Marc Pubill (Juanlu Sánchez, m.46), Cristhian Mosquera, Jon Pacheco, Miguel Gutiérrez (Juan Miranda, m.69); Beñat Turrientes (Pablo Barrios, m.63), Adrián Bernabé (Fermín López, m.63); Diego López, Sergio Camello, Aimar Oroz (Sergio Gómez, m.46); y Samu Omorodion.



2 - Egipto: Hamza Alaa; Ahmed Eid (Ziad Kamal, m.96+), Omar Fayed (Mohamed Tarek, m.69), Hossam Abdelmaguid, Karim El Debes (Mahmoud Saber, m.46); Mohamed Elneny, Mohamed Shehata (Ahmed Atef, m. 80), Ahmed Koka; Zizo, Ibrahim Adel y Osama Faisal.



Goles: 0-1: Ibrahim Adel, m.40. 0-2: Ibrahim Adel, m.62. 1-2: Samu Omorodion, m.90.



Árbitro: Drew Fischer (Canadá). Amonestó a Eid Ahmed (m.6), por parte de Egipto.



Incidencias: partido de la tercera y última jornada de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París disputado en el estadio de Burdeos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es