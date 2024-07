Amenazan con ir a huelga de hambre si no encuentran solución a los Paisajes del Olivar

Francisco Casero y José Gilabert, miembros de la plataforma ‘Salvemos los Paisajes del Olivar’ comparecían este martes ante los medios para exigir a la Junta de Andalucía responsabilidades y que retome la candidatura 'Paisajes del Olivar de Andalucía. Historia Milenaria de un mar de olivos' con el fin de ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Una petición que se hace, afirmando que Jaén no es la única responsable del proyecto, sino que abarca a todo el territorio andaluz. Por ello, piden encarecidamente la intervención del gobierno andaluz para que contacte con el Ministerio y le informe de la continuidad del proyecto.

Hay que recordar que la oposición de los agricultores de la zona 14, en la campiña jiennense, frena en seco este proyecto. Por ello, desde la plataforma abogan por modificar el expediente y sacar esta zona del mismo si no está a su favor. Incluso, añadían que hay otras zonas de Andalucía que están presionando para formar parte del proyecto.

La plataforma, según explican cuenta con el apoyo de muchas entidades, incluidas las universidades de Jaén, Córdoba, Granada y la Pablo de Olavide. Por ello, piden diálogo y acción a la Junta, porque de lo contrario amenazan con ir a la huelga de hambre si no hay solución en septiembre. Casero ha anunciado que desde la plataforma continuarán en agosto haciendo gestiones para abrir vías de diálogo. "Pedimos que haya diálogo y que las administraciones se sienten", y ha añadido que "si no hay movimiento, haremos una huelga de hambre", protesta sobre la que ha eludido concretar más a la espera de que Junta y Diputación den un paso hacia adelante y acepten reformular el expediente excluyendo la campiña jiennense si finalmente no hay posibilidad de que sigan formando parte de este proyecto.

Entiende la plataforma que Andalucía pierde una oportunidad manifiesta de crecimiento e impulso gracias a este proyecto, y que merece un esfuerzo sacar adelante esta propuesta con el apoyo de las administraciones, a pesar de ser una iniciativa de la sociedad civil, que acogió la Diputación de Jaén.

Insisten, por otro lado, en que la candidatura es recuperable, aunque la modificación del expediente pueda retrasar los plazos en un año aproximadamente. Para ello, reclaman el consenso de todas las partes en torno a este expediente que "va a beneficiar al conjunto de Andalucía".

