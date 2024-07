Reacción a tiempo para sumar ante el anfitrión (3-3).

Una reacción a tiempo y tres remontadas ante Francia mantienen a España en el camino de los cuartos de final, después de su tercer partido en París, que acabó con empate (3-3) tras su desventaja al descanso (1-2) y los goles de Álvaro Iglesias, Rafa Vilallonga y Pepe Cunill, de penalti córner.



Los franceses, anfitriones y en sus primeros juegos desde Múnich-72, saltaron con la necesidad de una primera victoria que no pudieron sumar ni ante Alemania, ni ante Países Bajos y encontraron debilidades en el equipo de Max Caldas, que venía de ganar a Alemania y de caer con Gran Bretaña en su debut.



Timothee Clement, mejor jugador del Mundial junior de 2021, robó una bola a Eduard De Ignacio-Simó cerca del área, se giró y batió a Luis Calzado y repitió acierto cinco minutos después, con un tiro raso a gol al aprovechar un mal despeje de España. Fue una desventaja con la que no contaba el equipo español.



Álvaro Iglesias lo reactivó primero con una bola que dio en la base del poste y luego con otra que supuso el primer gol, antes de los dos primeros córner para el equipo. La defensa gala frenó los lanzamientos de Marc Miralles y los de Fred Soyez se fueron al descanso con su público encantado (1-2).



España volvió al campo con más carácter y a los dos minutos equilibró el marcador. Fue en una combinación embarullada entre Menini, Reyné y Vilallonga, que desde atrás y en el suelo batió por segunda vez a Arthur Thieffry.



Vilallonga, Font y 'Chefo' Basterra probaron luego suerte ante la puerta sin éxito, como tampoco tuvieron más tarde el de Getxo y Pepe Cunill en sendos penaltis córner. Sí acertó Francia en el que ganó en el último minuto del tercer cuarto rematado por Victor Charlet para volver a adelantarse.



Su defensa impidió que España empatara en el primer penalti córner en el último cuarto, pero no pudo hacer nada en el siguiente, con el impecable arrastre de Pepe Cunill a la bola servida por Marc Reyné para el 3-3 que deja abierto el camino a cuartos.



Marc Miralles pudo firmar la victoria en otro penalti, pero la mano de Thieffry lo impidió y los españoles jugarán mañana con Sudáfrica y Francia tendrá que hacerlo el jueves con Gran Bretaña.



Ficha técnica



3 - España: Calzado; Alonso, Bonastre, Gispert; Cunill, Miralles, Menini; Vilallonga, Basterra, Reyné, Font -equipo inicial- Iglesias, Clapés, Recasens, De Ignacio-Simó, Rodríguez.



3 - Francia: Thieffry; Xavier, Lookwood, Bellenger, Charlet, Delemazure; Baumgarte, Goyet, Curty, Masson; Rogeau -equipo inicial- Martin-Brisac, Jouin, Peters-Deutz, Tynevez, Clement.



Goles: 0-1: Timothee Clement (m.8). 0-2: Timothee Clement (m.13). 1-2: Álvaro Iglesias (m.28). 2-2: Vilallonga (m.32). 2-3: Charlet (m.45, PC). 3-3: Pepe Cunill (m.51, pc)



Árbitros: Lim Hz (SGP) y Van Bunge (NED). Mostraron tarjeta verde a Iglesias (ESP), Bellenger (FRA) y amarilla a Xavier (FRA)



Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo A del torneo de hockey disputado en el campo 1 del estadio Yves-du-Manoir con una temperatura de 25 grados y una humedad del 65% a la hora de su comienzo (10.00h).

