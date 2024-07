Las redes sociales, claves en la captación de víctimas de trata menores de edad

Las redes sociales se han convertido en aliadas para que los criminales capten y exploten a víctimas de trata, algunas de ellas menores y en su inmensa mayoría extranjeras, según alertan la ONU y Cruz Roja con motivo del Día Mundial contra la Trata.



La Organización de las Naciones Unidas denuncia que "la proliferación de plataformas en línea supone más riesgos para los menores porque tienden a conectarse a estos sitios sin las protecciones adecuadas".



Los traficantes utilizan las plataformas digitales para reclutar a sus víctimas y atraer a tanto a clientes como a menores, que buscan en la red aceptación, atención o amistad y por ello son susceptibles de caer en estratagemas engañosas y a menudo son ‘cortejados’ por los criminales, advierte la ONU.



Cruz Roja subraya que la captación de víctimas de trata a través de las redes sociales se ha convertido en una "realidad creciente" y que estas plataformas "suponen una herramienta muy poderosas para los tratantes, que se aprovechan de la accesibilidad y el anonimato que proporcionan para atraer a sus víctimas".



Este martes se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas, que la ONU ha querido dedicar este año a sensibilizar sobre las causas y vulnerabilidades asociadas al tráfico de menores.



Bajo el lema "no podemos dejar a ningún niño o niña atrás en la lucha contra la trata de personas", Naciones Unidas destaca la "necesidad crítica" de prestar un apoyo específico a estas víctimas e insta a los gobiernos a "abordar las deficiencias actuales y agilizar las medidas".



Según el 'Informe Mundial sobre la Trata de Personas' de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la infancia tiene el doble de probabilidad que los adultos de sufrir violencia durante la trata.



Desde la Unidad de Trata de Personas de Cruz Roja, Fuensanta Pérez explica a EFE que la infancia es un gran factor de vulnerabilidad de cara a este fenómeno criminal y que es necesaria la perspectiva de infancia para trabajar con sus víctimas.



La organización precisa que la infancia migrante es "altamente vulnerable" a la trata, especialmente niños y niñas que llegan a Europa no acompañados. Alrededor de un millón de menores son víctimas de trata con fines de explotación sexual en el mundo, las dos terceras partes, niñas, según Cruz Roja.



La entidad denuncia que hay una infradetección de los casos que afectan a menores.



Naciones Unidas indica que la pobreza, el insuficiente apoyo a los menores no acompañados ante el aumento de los flujos migratorios y de refugiados, los conflictos armados, las familias desestructuradas y la falta de cuidados parentales son algunas de las razones que exponen a niños y niñas a riesgo de trata.



El 96 % de las víctimas de trata atendidas por Cruz Roja en 2023 en España (más de 1.100) eran migrantes, el 70 % se encontraba en situación administrativa irregular y menos del 20 % eran solicitantes de protección internacional.



Pérez señala que la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas y muchas de ellas son explotadas sexualmente, si bien la trata laboral está también muy presente y es muy difícil de detectar.



Con motivo del Día Mundial contra la Trata, desde la organización APRAMP recuerdan que 50 millones de personas son víctimas de las redes de tratantes y han puesto en marcha una campaña para subrayar que "nadie está en venta", pues "ninguna persona tiene precio", por lo que es necesario "luchar por una vida en dignidad".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es