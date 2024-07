Las 'Guerreras' naufragan ante Angola

El camino de las 'Guerreras' en los Juegos de París se ensombrece tras haber sufrido una segunda derrota, esta vez contra Angola, 26-21, que les obliga a una gesta contra las grandes de Europa para seguir optando a las medallas.



Tras haber firmado una pobre actuación contra Brasil en el debut, España volvió a pecar de indolencia defensiva y no supo encontrar suficientes opciones en ataque para paliar esos problemas.



El juego de las de Ambros Martín fue a menos a medida que se crecían las africanas, dirigidas por el español Carlos Vivier, que relanzan sus opciones de seguir en la competición tras haber caído en el debut frente a Países Bajos.



Será la selección naranja la próxima rival de España, obligada a vencer a selecciones de esa talla, también a Francia, la defensora del título, y a Hungría.



Los dos equipos necesitaban la victoria pensando en su supervivencia en la competición, tanto en el pase a la siguiente fase como en encontrar un buen cruce, una necesidad que se tradujo en nervios desde el inicio, con pérdidas de balón en ambos combinados.



Las angoleñas comenzaron dominando el choque, cómodas ante la debilidad defensiva de las 'Guerreras' en el centro de la zaga.



Solo el acierto anotador de Jennifer Gutiérrez sostuvo el marcador, sin dejar que se escapara Angola, hasta que en el minuto 12 las de Ambros Martín se pusieron por delante, 6-7, y el duelo cambió de signo.



Era Angola la que iba a remolque, aunque España no lograba destacarse, desperdiciando algunas ocasiones muy claras de marcar. Hasta cuatro balones estrelló en los palos en la primera mitad.



Las 'Guerreras' no tenían facilidades para encontrar el camino a la portería y tampoco supieron sacar partido de las superioridades numéricas con las exclusiones africanas, por lo que la renta nunca fue superior a dos goles.



Carmen Campos tomó el relevo anotador de Jennifer en el bando español, pero no taparon el agujero defensivo y Angola acabó dejando en uno la renta española al descanso.



Tras el descanso el panorama se ensombreció para España. Juliana Machado seguía martirizando a la defensa y el ataque se detuvo en seco. Ocho minutos tardaron las 'Guerreras' en estrenar el marcador en la segunda parte y Angola lo aprovechó para ponerse por delante.



Pero emergió Merche Castellanos bajo los palos, lo que permitió a España mantenerse a flote. Shandy Cabral y Marta Campos volvieron a colocarla por delante.



Pero no fue más que un espejismo, porque el ataque español seguía empantanado y aunque la defensa mejoró y, sobre todo, la portera se convirtió en un baluarte, Angola fue abriendo hueco, lo que fue haciendo que cundiera el pánico entre las 'Guerreras'.



Tenían que aparecer las fuertes personalidades, pero el equipo español se fue escondiendo. Nadie dio un paso adelante para evitar el naufragio, mientras las africanas, cada vez más crecidas, rubricaron un claro triunfo.



- Ficha técnica:



26 - Angola: Alberto; Machado (6), Helena Paulo (3), Nenganga (7) Fonseca (1), Kassoma (1), Santos (1) -siete inicial-, Quizelete (1), Pascoal (4), Eliane Paulo, Liliane Mario, Carlos (2), Gabriel, Rosario



21 - España: Wiggins; Prieto (2), Campos (6), Shandy Cabral (2), Echeverria (2), Tchaptchet (1), Gutiérrez (4) -siete inicial-, Marta López (1), Arderius (1), Mercedes Castellanos (portera), Lara González, Paula Arcos (2), Gassama, Mireya González



Árbitros: Amar Konjicanin y Dino Konjicanin (BIH), excluyeron dos minutos a las angoleñas Julia Machado, Dolores Rosario, Helena Paulo y Stelvia Pascoal, y a las españolas Lara González (2) y Shandy Cabral. Además expulsaron por roja directa a la angoleña Natalia Santos y a la española Jennifer Gutiérrez



Marcador cada cinco minutos: 3-2, 5-5, 6-8, 10-10, 11-13, 14-15 (descanso); 16-15, 17-18, 18-18, 20-19, 26-21 (final)



Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo B de la primera fase del torneo olímpico disputado en el Arena Sur de París ante unos 5.500 espectadores.

