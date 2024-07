Carolina Marín empieza con triunfo su camino hacia el sueño del oro en París

Carolina Marín comenzó con triunfo su andadura en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París ante la suiza Jenjira Stadelmann, a la que superó en dos sets, 21-11 y 21-19, en poco más de 40 minutos de partido.



Aunque el primer set no ofreció demasiados problemas a la española, en el segundo se complicó el panorama con un peligros 20-19 que puso en peligro el triunfo por la vía rápida.



No hubo demasiada resistencia en el primer set por parte de la jugadora suiza de origen tailandés, que comenzó aprovechando algunos errores de la española, pero en cuanto entró en calor la campeona olímpica en Río 2016, la variedad de golpes efectuados, largos, cortos o cruzados, desconcertaron a Stadelmann.



Con el 18-10 ya estaba la suerte echada hasta llegar al 21-11 de la primera manga. Los técnicos de Carolina hicieron hincapié en el descanso "para seguir con la variedad de golpes", así como en el factor ventaja con el cambio de campo, ya que en estas instalaciones hay que tener en cuenta hasta la influencia del aire acondicionado.



Los aires no cambiaron para Carolina, que comenzó la segunda manga con su ritmo, agresiva, con mucha movilidad, obligando a Stadelmann a moverse en busca de un volante que se torna diabólico cuando sale de la raqueta de la onubense.



Un 9-3 en el segundo set anunciaba una marcha triunfal. Ágil de reflejos, físicamente en plenitud a sus 31 años, la triple campeona mundial y campeona de Europa en 7 ocasiones, no daba opción a su rival. Pero no todo fue perfecto. Los errores permitieron a la jugadora nacida en Chang Mai ponerse en 16-12.



Momento bache de la española, quien hubo de ponerse seria y recuperar su mejor versión para evitar la remontada. La pluma volvió a volar a favor de Carolina. Por alto, por bajo, en el saque corto, lanzando remates cruzados, se mostró solvente en los puntos decisivos. Grito a grito, punto a punto, cerró su estreno en los Juegos de París en 21.19.



La andaluza, que llega a París como número cuatro del mundo, la única no asiática del 'Top 10', ganadora del torneo All England el pasado mes de marzo en Birmingham y campeona europea más tarde, se encontrará con la irlandesa Rachael Darrach por un puesto en los octavos de final el jueves 1 de agosto.



Los cuartos de final se juegan el sábado 3 de agosto, las semifinales el domingo 4 de agosto y el lunes 5 la pelea por las medallas. Carolina está en París buscando el oro.

