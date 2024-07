España se desquita ante Gran Bretaña

España se desquitó en su debut en París 2024, al superar este domingo a Gran Bretaña (1-2), la selección que la dejó fuera de los cuartos de final de Tokio 2020 y de Río 2016, con un partido inteligente y una gran defensa, en el que su capitana, María Pérez, jugó su encuentro 250 como internacional.



Las ganas de las españolas se dejaron ver enseguida y en dos minutos se pusieron por delante cuando Laura Barrios remató a gol una bola alta que la defensa rival no llegó a despejar. Las británicas bajaron un poco la euforia y tardaron dos minutos en empatar en el segundo penalti cóner que lanzó Giselle Ansley. Fue el único que lograron transformar de los 13 que tuvieron.



Después, una gran internada de Bea Pérez hasta la línea de fondo mereció el segundo tanto de España, que llegó antes de acabar el primer cuarto, ya con Lola Riera en el campo. La defensa británica frenó su primer lanzamiento, pero no el segundo de la valenciana en sus terceros juegos, tras el arrastre de Patricia Álvarez.



Las británicas, que llegan a París como medalla de bronce en Tokio y un puesto por encima de España, sextas, en el ránking mundial, no atinaron en los tres penalts córner que tuvieron en el segundo cuarto y tampoco en los cinco del tercero.



La defensa española no se permitió fallos y Clara Pérez, con 22 años y en sus primeros Juegos en la puerta de España, cumplió a la perfección. Con el palo y con el pie aburrió a Giselle Ansley, Lily Owsley y Sarah Jones en un duelo que invita a soñar a las "Red Sticks".



El equipo que dirige Carlos García Cuenca jugará este lunes su segundo encuentro en París, contra Estados Unidos, que debutó con derrota ante 'Las Leonas' argentinas (4-1).



- Ficha técnica



1 - Gran Bretaña: Pritchard; Toman, Ansley, Pearne-Webb; Roper, Hamilton, Owsley, Peel; French, Robertson, Howard, -equipo inicial- Jones, Costello, Watson, Petter, Crackles.



2 - España: Pérez; Barrios L., López, Amundson, Giné; Strappato, Jiménez, Torres-Quevedo; Segú, Blanca Pérez, Álvarez -equipo inicial- Barrios S., Iglesias, Riera, García, Beatiz Pérez.



Goles: 0-1: Laura Barrios (m.2). 1-1: Ansley (m.4, pc). 1-2: Lola Riera (m.9, pc).



Árbitros: Rostron (RSA) y Liu (CHN). Mostraron tarjeta verde a Toman (GBR) y Jiménez (ESP)



Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo B disputado en el campo 2 del estadio Yves-du-Manoir.

