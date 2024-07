Hugo González, clasificado para la final de los 100 espalda

El nadador español Hugo González volverá a pelear, como ya hiciera hace tres años en Tokio, por las medallas en unos Juegos Olímpicos tras lograr este domingo la clasificación para la final de los 100 espalda de París 2024.



Una final para la que el balear, vigente subcampeón del mundo de la distancia, logró el último billete en juego, tras concluir octavo en las semifinales con un tiempo de 52.95 segundos.



Ni la notable mejoría que González mostró con relación a las preliminares de la mañana evitaron al español los nervios de tener que esperar que hacían sus rivales para saber si finalmente estaría en la final o no.



Y es que la quinta plaza en la que el español concluyó la primera de las dos semifinales obligaba al mallorquín a esperar que no más de tres nadadores mejorasen su tiempo en la segunda semifinal.



Algo que se antojaba complicado ante la nómina de rivales del segundo turno, entre los que destacaban el chino Jiayiu Xu, plata en los Juegos de Rio 2016, el húngaro Hubert Kos, campeón del mundo de los 200 espalda en Fukuoka 2023, o el estadounidense Hunter Armstrong, el hombre que le arrebató el oro el pasado mes de febrero en los Mundiales de Doha.



Pero mientras que el nadador chino cumplió con el guión y no sólo se impuso en la segunda semifinales, sino que firmó el mejor registro de todos los participantes con un tiempo de 52.02 segundos, ni el húngaro, ni el estadounidense lograron rebajar la marca del español.



Una circunstancia que permitió a Hugo González lograr el último billete en juego para una final en la que el balear deberá no soló acercarse a su mejor marca personal, los 52.70 que logró en los Mundiales de Doha, sino rebajarla con creces si quiere aspirar al podio.



"Quería estar en la final y mañana veremos cómo va. Espero ir de menos a más y estaría contento con lograr mi mejor marca personal", señaló González, que pese a su prudencia no desaprovechará la ocasión de poder subir al podio.

