Lágrimas y reclamación arbitral en las inesperadas derrotas de Ariane y David García

Lágrimas de impotencia de Ariane Toro Soler y una crítica arbitral de parte de David García Torné marcaron la segunda jornada del judo español en los JJ.OO. de París, que contrasta con la del debut del sábado, con un bronce de Fran Garrigós y un quinto puesto de Laura Martínez.



Ariane, en la categoría -52, y García Torné, en la de -66, se llevaron este domingo un mazazo al perder en primera ronda ante la mongola Sosorbaram Lkhagvasuren por ippon y el kazajo Gusman Kyrgyzbayev con un waza-ari en el 'golden score', respectivamente.



El rendimiento de ambos en el pabellón de Campo de Marte, a dos pasos de la Torre Eiffel, contrasta con el buen hacer de Garrigós, quien con su bronce del sábado rompió una sequía de medallas de 24 años en el judo olímpico español, y Martínez, quien rozó el bronce.



De este modo, el contador de medallas españolas en la historia de este arte marcial seguirá, de momento, en siete.



Ariane, de 21 años y duodécima del mundo, era la que despertaba más expectativas. La navarra, sin embargo, no refrendó sus notables resultados internacionales del último año.



"Hemos estado trabajando y nos hemos estado midiendo de tú a tú con todas las rivales y creemos que tenemos más nivel que el que hemos que hemos demostrado hoy. Y eso al final también duele un poco más", reconoció ante los medios Ariane.



Con la voz entrecortada y una lágrima cayendo en su mejilla, la judoca pensó en el propio Garrigós -perdió a las primeras de cambio en sus dos primeras participaciones olímpicas (2016 y 2021)- como un ejemplo para superar un revés como el de hoy.



"Fran es un claro ejemplo de que el que la sigue la consigue. Pero bueno, hoy también nosotros tenemos que pasar ese duelo de tristeza. Hemos desaprovechado un poco esta oportunidad que teníamos", manifestó.



Ariane estuvo acompañada en el pabellón de Campo de Marte por su familia. Su madre, Yolanda Soler, fue medallista en judo en 1996 en Atlanta.



"Mi madre estuvo en Barcelona (1992). Lo hizo un poquito mejor (que yo), que quedó séptima, peleó un poquito más y luego, ya en Atlanta, ella iba muy preparada y con 25 años sacó la medalla de bronce", recordó.



El tarraconense David García Torné, otro deportista de la factoría de Brunete (Madrid) de Joaquín Ruiz 'Quino' que ha forjado al propio Garrigós, a Laura Martínez y a Niko Sherazadishvili, también estaba considerado como una baza de peso para España.



Para el catalán, esta derrota no entraba para nada en sus planes. "No entraba en mi cabeza de ese resultado, la verdad. En ningún momento yo todo el rato había visualizado ganando este combate sin, sin mucha complicación", dijo a los medios el luchador, de 27 años.



García Torné habló de una polémica decisión arbitral del brasileño Mariano dos Santos sobre una salida del tatami del kazajo.



"En este caso, en vez de darle la sanción a él y que fuese la tercera sanción para eliminarlo y que acabase, me lo han dado a mí por provocar que se saliese, algo que no pasa casi nunca", lamentó.

