Rovira defiende que el IRPF "sea el primer tributo que pueda recaudar" Cataluña

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, cree que "sería un salto muy importante" que el IRPF sea el primer tributo que pueda recaudar una agencia tributaria catalana propia y, textualmente, no consorciada.

"El impuesto de la renta en Cataluña es uno de los que más recaudación tienen y sería un salto muy importante que fuera el IRPF el primer tributo que pueda recaudar la agencia tributaria catalana", ha declarado en una entrevista publicada este domingo en 'El País', recogida por Europa Press.

La dirigente republicana ha incidido en que "hay que poder reivindicar una agencia tributaria propia, no consorciada y que recaude todos los impuestos".

Tras ser preguntada por si los republicanos contemplan algún sistema que permita blindar determinado porcentaje de inversión en Cataluña, Rovira ha asegurado que es una de las cuestiones que más les preocupa, el "tener las garantías de que aquello que se ha acordado se cumple".

"Queremos garantías de cumplimiento de lo que no se logre cerrar esta semana", ha añadido, a la vez que ha afirmado que no es solo la militancia la que reprocha que los socialistas, textualmente, no son de fiar, también se quejan los votantes.

Rovira ha reiterado su rechazo hacia el Consorcio Tributario que proponen los socialistas y ha reclamado una relación bilateral con el Estado en materia de financiación: "El Consorcio nos recuerda a la relación de minoría de edad que tenemos con el Estado español".

Asimismo, ha especificado que no se trata de un acuerdo con el PSC ni para hacer presidente a su primer secretario, Salvador Illa, sino que es un "acuerdo de avance para Cataluña".

En este sentido, ha remarcado que los republicanos se van a la oposición y que "no hay un pacto de Govern", y ha asegurado que lo que trata de hacer ERC es aprovechar su posición de fuerza que reconocen otras organizaciones.

"Nosotros no trabajamos para Salvador Illa ni para el PSC, sino para la ciudadanía de Cataluña y para sus necesidades", ha añadido.

