España tumba la resistencia dominicana y está en cuartos

La selección española olímpica se clasificó a los cuartos de final de París 2024, con un partido aún por disputar, tras vencer a República Dominicana (1-3) en un duelo marcado por la expulsión del capitán del equipo caribeño Edison Azcona al final de la primera parte.



Los cinco cambios en el once titular de Ibai Gómez confirmaban el cambio de plan y un objetivo principal: defender, recibir pocos goles para mantener una diferencia de goles manejable y esperar al balón parado como única arma para hacer daño; y se cumplió, al menos en la primera parte.



El balón lo monopolizó el equipo de un Santi Denia que solo hizo un cambio de inicio obligado por la sobrecarga muscular de Marc Pubill, dando entrada a Juanlu Sánchez en el lateral derecho.



El resto, los mismos que contra Uzbekistán. Santi Denia insistió en los días previos en que necesitaban mejorar y mantuvo su idea inicial, poco aficionado a agitar el once titular.



España estuvo mejor en la circulación de balón, pero porque los dominicanos no presionaban tan alto como los uzbekos. Línea de cinco atrás, cuatro centrocampistas jugando por dentro y a aguantar el resultado.



Un plan que se les cayó por primera vez en el minuto 24. Con el balón en los pies en su salida, con la directriz de Ibai Gómez de no rifarlo, se descubrieron sus carencias; y a la segunda España lo aprovechó. Presión alta de Fermín López, error en el pase del guardameta Enrique Boesl y gol a placer del centrocampista del Barcelona.



Un 0-1 que parecía encaminar el partido para España ante una República Dominicana que no cambió su idea y que esperaba al balón parado como arma para crear peligro. Y así fue.



Minuto 38, Fermín descuidó su marca y Ángel Montes de Oca remató a placer de cabeza en el segundo palo para hacer historia, al meter el primer gol de su país en unos Juegos Olímpicos.



Partido igualado de nuevo. Once contra once, a lo que se agarraba Edgar Pujol en la previa que iba a ser el partido, pero poco duró la igualdad en efectivos sobre el terreno de juego del estadio de Burdeos.



Edison Azcona recibió una falta de Pau Cubarsí por detrás, para evitar el contragolpe, y cuando el capitán dominicano estaba en el suelo dio una patada, con los tacos por delante, a la entrepierna del central español. Feo gesto del ‘10’ y capitán que rápidamente vio el colegiado y le costó la cartulina roja directa.



Acción en la que también Cubarsí vio tarjeta amarilla, que le hará cumplir ciclo de sanción al ser la segunda y por ello se perderá el tercer partido de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024 frente a Egipto el martes 30 de julio.



La expulsión de Azcona complicó aún más las cosas a los dominicanos. Ibai Gómez apostó por la velocidad en punta sacando a Peter Federico, una de las grandes ausencias de inicio, para la segunda mitad, pero no tuvo balones.



España dominó desde el primer momento y, aunque le costó generar peligro, consiguió un segundo gol en el minuto 55 que le dio tranquilidad para el resto del partido.



Sin profundidad, Álex Baena probó el disparo desde fuera del área ante una selección dominicana con las líneas muy bajas y su tiro tocó en Urbaez, cambió de dirección y se coló en la portería de Boesl.



Sin respuesta de República Dominicana y España buscando la sentencia para certificar el pase a cuartos de final. Santi Denia metió tres cambios y tardaron siete minutos en hacer efecto. Eso sí, con suspense.



Miguel Gutiérrez, quien debutó este sábado, día de su 23 cumpleaños, en los Juegos Olímpicos, marcó el 1-3 un tanto que se revisó durante tres minutos en el VAR por un posible fuera de juego que finalmente no fue porque desde la sala decretaron que Aimar Oroz no tocó el balón tras el centro de Fermín López, por lo que Miguel partía de posición legal.



Tanto en el minuto 74 que dio tranquilidad a España, ya clasificada a cuartos de final, aún esperando resultados para saber si como primera o segunda, mientras que República Dominicana, con un punto del debut contra Egipto, se jugará la clasificación en la última jornada; eso sí, sin depender de sí misma.



- Ficha técnica:



1 - República Dominicana: Enrique Boesl; Francisco Reyes Marizán (José de León, m.79), Edgar Pujol, Luiyi de Lucas (Josue Baez, m.90), Joao Urbaez, Nelson Lemaire (Rafael Núñez, m.59); Omar de la Cruz (Óscar Ureña, m.59), Ángel Montes de Oca, Heinz Morschel, Edison Azcona; Nowend Lorenzo (Peter Federico, m.46).



3 - España: Arnau Tenas; Juanlu Sánchez, Eric García, Pau Cubarsí (Jon Pacheco, m.66), Juan Miranda (Miguel Gutiérrez, m.66); Pablo Barrios (Adrián Bernabé, m.66), Fermín López (Diego López, m.77), Álex Baena (Beñat Turrientes, m.77); Aimar Oroz; Sergio Gómez y Abel Ruiz.



Goles: 0-1: Fermín López, m.24. 1-1: Ángel Montes de Oca, m.38. 1-2: Álex Baena: m.55. 1-3: Miguel Gutiérrez: m.74.



Árbitro: Adel al-Naqbi (Emiratos Árabes Unidos). Expulsó a Edison Azcona (m.46+) de República Dominicana y amonestó a Pau Cubarsí (m.47+) y Jon Pacheco (m.93) por parte de España.



Incidencias: partido de la segunda jornada de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París disputado en el estadio de Burdeos.

