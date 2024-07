España confía en su plan para superar el físico de Nigeria

La selección española femenina de fútbol confía en el plan de preparación física que han llevado a cabo en las tres semanas previas a los Juegos Olímpicos de París 2024 para superar este domingo (19:00 horas CEST, M-2 GMT) a Nigeria, a la que nunca se ha enfrentado, y acercarse a los cuartos de final.



España se vengó de Japón con una remontada en el debut en una cita olímpica de las campeonas del mundo, mientras que Nigeria perdió por la mínima contra Brasil. “Sabemos que si ganamos a Nigeria tenemos un pie y medio en cuartos”, dijo Alexia Putellas en zona mixta nada más ganar a las niponas.



Si España gana y Brasil supera a Japón, las campeonas del mundo ya tendrían asegurado su pase a cuartos de final, pero, si gana Japón, todo se decidiría en la última jornada porque la selección española tendría seis puntos y las brasileñas y japonesas, tres, por lo que habría una posibilidad de triple empate a seis puntos en la última jornada en la que se enfrentan Brasil-España y Japón-Nigeria -a cuartos pasan los dos mejores clasificados de los tres grupos y los dos mejores terceros-.



“Nos hemos sentido físicamente muy frescas. Cuando perdimos contra la República Checa lo dije. Con todo el respeto para ellas, teníamos la clasificación a la Eurocopa conseguida y el objetivo era llegar con buen tono a los Juegos. No es normal quedarnos a entrenar tras los partidos en República Checa y en A Coruña, confiábamos en que nos estaban preparando para venir aquí”, dijo la capitana.



Y es que la selección española se perdió ayer la ceremonia de apertura en París para llegar en las mejores condiciones al segundo partido, que volverá a ser en el estadio de la Beaujoire de Nantes, esta vez dos horas más tarde que el de Japón.



Las españolas no han podido pisar todavía París y solo tienen dos opciones de estar en la capital francesa: quedando segundas de grupo, una posibilidad que ni se plantean, o llegando a la final del 10 de agosto en el Parque de los Príncipes.



El plan de Montse Tomé y su cuerpo técnico dio resultado contra Japón. La seleccionadora reconoció en los primeros días de concentración en Nantes: “En los entrenamientos del principio con la pesadez de piernas decíamos 'uy, estas no somos nosotras', pero al final todo tiene un sentido”.



España saltará al campo con un once prácticamente idéntico al del primer partido contra Japón a excepción de la posición de punta que ocupó Salma Paralluelo por Lucía García.



Sin querer la etiqueta de favorita siendo debutante, España debe resistir a las fortalezas de una selección nigeriana que llevará el partido a los duelos individuales, mientras que las campeonas del mundo deberán tener más profundidad y evitar los primeros minutos de desajustes ante, a priori, el rival más sencillo del grupo C que comparten con Japón y Brasil.



España es la número uno, campeona del mundo y de la Liga de Naciones. Nigeria ocupa actualmente el puesto 36 del ránking FIFA y es once veces campeona de la Copa África. El equipo de Randy Waldrum se clasificó para París 2024 tras superar a Sudáfrica por la mínima en la ronda decisiva del campeonato africano de clasificación y vuelve a unos Juegos por cuarta vez después de dieciséis años de espera.



Las ‘Águilas Verdes’ no jugaban el torneo olímpico desde Pekín 2008. En Sídney 2000 y Pekín 2008 no pasaron de fase de grupos, mientras que en Atenas 2004 lograron su mejor resultado, llegar a unos cuartos de final. Nigeria ha perdido nueve de sus últimos diez partidos olímpicos.



España se enfrenta a un rival desconocido en el que tiene varias caras conocidas como la estrella de la selección africana, la exjugadora del Barcelona Asisat Oshoala, o las futbolistas de la Liga F Rasheedat Ajibade (Atlético de Madrid), Toni Payne (Sevilla) y la reserva Gift Monday (Costa Adeje Tenerife).



“Físicamente es muy fuerte y un equipo que carga bastante hacia el lado izquierdo, con Ajibade, a la que conocemos muy bien. Tiene una buena guardameta, con un saque bastante largo. Nigeria nos va a plantear más duelos individuales, así que hay que cambiar el plan para ganarles”, aseguró Tomé. El plan de España está en marcha.



- Posibles alineaciones



España: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Athenea del Castillo, Lucía García y Mariona Caldentey.



Nigeria: Chiamaka Nnadozie; Michelle Alozie, Blessing Demehin, Osinachi Ohale, Chidinma Okeke; Deborah Abiodun, Christy Ucheibe; Toni Payne, Jennifer Echegini, Rasheedat Ajibade; Chinwendu Ihezuo



Árbitra: Tori Penso (Estados Unidos).



Estadio: La Beaujoire.



Hora: 19:00 CEST (17.00 GMT).

