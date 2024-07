Skincare coreano vs occidental

Sabéis que soy una enamorada de la cosmética oriental y más aún de la coreana, y os voy a contar la diferencia con la occidental.

La occidental usa las cremas para solucionar problemas tales como las arrugas, manchas o el acné, por ello los ingredientes que suelen utilizar en sus productos suelen ser bastantes potentes y reactivos: ácidos exfoliantes o retinoides, también encontraremos ingredientes como la vitamina C, niacinamida, ácido hialurónico… En cambio, la cosmética coreana se basa es prevenir y mantener la barrera cutánea saludable, se previene antes que aparezcan las primeras líneas de expresión. Encontramos ingredientes parecidos a las de Europa, también usan ácido hialurónico, retinoides, vitamina C y niacinamida. Además de estos, también usan muchos ingredientes naturales de forma conjunta como la centella asiática, aloe vera, que al final hacen que minimicen la irritación de la piel muy sensible. Las mujeres coreanas gastan grandes cantidades en su skincare por lo tanto hay mucha competencia en estas marcas y están en constante desarrollo. Ahora es el turno del top de productos de skincare coreano:

- En verano por el agua del mar, la arena y el sol la piel suele deshidratarse. Si es tu caso y tienes la piel más seca que la mojama: Serum Hyggee. Este producto es literalmente magia en un frasco, deja la piel hidratada y jugosa. Apto para todo el año si se desea.

- Os he recomendado en más de una ocasión la doble limpieza y en verano, aunque no te maquilles, también porque el uso del protector solar, la sudoración… Aceite Lishy Cleansing Oil de Skin 1004 y el limpiador de Round 1025, cunde mucho el producto y es ideal para pieles mixtas a grasas.

- Niacinamida de RNW, te va ayudar a tener bajo control la producción de sebo, contiene ácido tranexámico, ayuda con las manchas más difíciles y a las pieles con tendencia a tenerlas.

- Esencia de Mixsoon, deja la piel luminosa y repulpada, también ayuda a controlar la producción de sebo y es para todo tipo de pieles.

- Serum de Purito, lleva centella asiática, es calmante y de textura ligera. Lo puedes usar indistintamente mañanas/noches. De la misma marca os recomiendo el contorno de ojos hidratante, de textura densa, es perfecto para personas con ojeras con tendencia a secas.

- Protector solar de Skin 1004, permite maquillarse y mi favorito que uso ahora mismo es de Beauty of Joseon, para todo tipo de pieles. Si deseas retocar el protector y no vas maquillada, tenéis la opción en stick de Skin 1004, no deja sensación grasa dejando un acabado mate.

- Crema todo en uno de COSRX, la Advance Snail 92 tiene un 92% de baba de caracol, por tanto la textura es ligera, perfecta para las pieles mixtas a grasas, para las secas quizás se quede corta pero si añades la esencia antes de la crema también de COSRX obtendrás con el uso del tratamiento una piel de cristal. La combinación de ambos es brutal.

¿Eres de skincare coreano?

