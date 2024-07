Descubre el lujo sobre raíles: viajes en tren por Australia, Arabia Saudí y Sudáfrica

Visitar países lejanos es una de las opciones favoritas de los turistas a la hora de decidir su escapada veraniega. Una tendencia emergente entre los viajeros es darle un giro a estos viajes recorriendo distintos destinos en tren. A lo largo de la historia, los viajes en tren han evocado grandes aventuras y cuando se trata de un tren de lujo, la experiencia es inolvidable.

Este medio de transporte ofrece la oportunidad de explorar paisajes increíbles, disfrutar de una gastronomía excepcional y sumergirse en culturas únicas, todo ello con la comodidad y el servicio cinco estrellas. The Ghan en Australia, Dream of the Desert Train en Arabia Saudí, y Rovos Rail en Sudáfrica son el ejemplo perfecto de este lujo sobre raíles.

THE GHAN, UN VIAJE ÉPICO A TRAVÉS DE AUSTRALIA

The Ghan ofrece a los viajeros la oportunidad de cruzar el continente australiano de sur a norte, desde Adelaide hasta Darwin, en un viaje que combina aventura, comodidad y lujo. El trayecto clásico dura cuatro días y tres noches, recorriendo aproximadamente 2.979 kilómetros.

El tren cuenta con varias categorías de alojamiento, cada una diseñada para brindar el máximo confort. Además, los vagones comedor ofrecen menús gourmet preparados con ingredientes locales frescos. Desde la comodidad de sus cabinas, los pasajeros pueden disfrutar de los cambiantes paisajes que incluyen desde el árido desierto hasta las verdes colinas del Territorio del Norte.

El viaje incluye paradas en lugares emblemáticos como Alice Springs, donde los pasajeros pueden explorar la cultura aborigen y disfrutar de excursiones guiadas al impresionante paisaje del Red Centre. En Katherine, podrán explorar el Parque Nacional Nitmiluk, conocido por sus impresionantes gargantas y oportunidades para el avistamiento de vida silvestre. The Ghan no es solo un viaje en tren, es una inmersión total en Australia.

DREAM OF THE DESERT TRAIN, POR EL CORAZÓN DE ARABIA SAUDÍ

Arabia Saudí, reconocida por su rica cultura y vastos desiertos, está emergiendo como un destino turístico de lujo, con propuestas como el Dream of the Desert Train, que promete ofrecer una experiencia de viaje única a través de sus impresionantes paisajes desérticos.

Aunque su lanzamiento está programado para 2025, el Dream of the Desert Train ya se perfila como una experiencia de lujo a la altura de los trenes más exclusivos del mundo. Se espera que recorra un trayecto de unos 1.300 kilómetros, comenzando en la capital, Riad y recorriendo algunos de los centros históricos y culturales más emblemáticos del país, como la antigua ciudad de AlUla y Hail para culminar en Qurayyat. El tren también realizará excursiones exclusivas a destinos históricos y culturales con guías especializados.

El Dream of the Desert Train ofrecerá a sus pasajeros 40 suites privadas con decoración inspirada en la cultura local, equipadas con todas las comodidades, incluyendo baños privados y aire acondicionado. Los 82 pasajeros podrán disfrutar de una gastronomía excepcional, con menús diseñados por chefs de renombre que combinan cocina tradicional saudí e internacional. Además, a bordo se podrán disfrutar de eventos especiales como noches temáticas con música y danza tradicional o catas de té y café árabe.

ROVOS RAIL, LA BELLEZA DEL SUR DE ÁFRICA

Considerado uno de los trenes más lujosos del mundo, el Rovos Rail ofrece una experiencia de viaje que combina el esplendor del viejo mundo con las mejores comodidades. Desde sus inicios en 1989, Rovos Rail ha sido sinónimo de lujo y elegancia, recorriendo no solo Sudáfrica, sino también otros países del sur de África como Namibia, Tanzania y Zambia.

Rovos Rail recorre varias rutas, incluyendo el popular trayecto de tres días entre Pretoria y Ciudad del Cabo. Los trenes están equipados con suites de lujo, cada una con baños privados y servicio de mayordomo. Los restaurantes a bordo ofrecen menús de cuatro tiempos que destacan la rica diversidad culinaria de Sudáfrica, acompañados de algunos de los mejores vinos del país. Los pasajeros pueden relajarse en el coche lounge o en el coche observatorio, disfrutando del paisaje y de la oportunidad de socializar con otros viajeros.

Las excursiones durante el viaje incluyen visitas a lugares históricos como las minas de diamantes de Kimberley, tours por los famosos viñedos de Stellenbosch y safaris para avistar la increíble vida silvestre africana. Además, a bordo se organizan eventos especiales como charlas sobre la historia y geografía del ferrocarril y las culturas locales.

Los trenes de lujo en Australia, Arabia Saudí, y Sudáfrica ofrecen a los viajeros experiencias únicas que combinan comodidad, exclusividad y la oportunidad de explorar paisajes impresionantes y culturas diversas. Desde el vasto 'outback' australiano hasta los desiertos de Arabia Saudí y la belleza de Sudáfrica, estos trenes no son solo un medio de transporte, sino una ventana a algunos de los lugares más extraordinarios del mundo.

