Joao Félix retorna al laberinto

Veintiún días después de su desolación por el penalti fallado en la Eurocopa 2024 en los cuartos de final contra Francia y 60 después de su último partido con el Barcelona, Joao Félix retorna al mismo laberinto de hace un año, con contrato con el Atlético de Madrid hasta 2029, menos valor, aún sin salida y con la certeza de que su reencuentro de este viernes será sólo temporal, con fecha límite el próximo 30 de agosto.

Como estaba establecido, tras el periodo de descanso fijado desde su eliminación con la selección portuguesa en Alemania 2024, el atacante se sumó este viernes a las 8.30 horas a la pretemporada del Atlético, a las órdenes del entrenador Diego Simeone, en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.

Como es habitual cuando un jugador se incorpora al trabajo veraniego tras las vacaciones cuando el resto del grupo ya tiene más rodaje y como ya ocurrió con otros futbolistas en esta misma pretemporada, el primer entrenamiento de Joao Félix fue específico, con ejercicios diferenciados del resto para ir alcanzando el mismo ritmo de sus compañeros e iniciar el proceso para lograr la forma física para el inicio de la competición.

Sólo fue su primera sesión (esta tarde será la segunda), con lo que previsiblemente no formará parte del primer amistoso de la pretemporada del Atlético, este sábado contra el Numancia en el Memorial Jesús Gil y Gil en El Burgo de Osma, mientras se espera la resolución de su futuro, que apunta, como el pasado curso, fuera del conjunto rojiblanco.

Joao Félix no entra en los planes ni del club ni de Simeone para el nuevo proyecto del equipo en esta temporada ni tampoco él quiere permanecer en el conjunto madrileño, tras el desencuentro deportivo sostenido con el entrenador argentino hace año y medio y que desembocó ya entonces con su salida al Chelsea. No juega un partido con el Atlético desde el 8 de enero de 2023, cuando fue derrotado por 0-1 por el Barcelona en el Metropolitano.

Su situación actual es similar a hace un año, con diferentes matices y circunstancias. Entonces, en el último día del mercado de fichajes, el delantero luso terminó donde pretendía, en el Barcelona, con la hoja de ruta que se había marcado, después de rechazar un par de ofertas de Inglaterra y proclamar en público su deseo de vestir de azulgrana, en un comunicado publicado por el periodista Fabrizio Romano.

Lo hizo. Jugó 44 partidos, un 54,5 por ciento como titular (24), por encima de los dos mil minutos (un 52,2 por ciento de los minutos posibles), con diez goles y seis asistencias. Pero cedido, con fecha de vuelta, sin opción de compra, con el añadido de la renovación de su contrato con el Atlético por dos años, hasta junio de 2029, y con la rebaja de su sueldo a su regreso al club madrileño, que, transcurrido un curso, encara otra vez el mismo problema.

A sus ojos, a los de su técnico también, Joao Félix no va a jugar en el Atlético tampoco esta campaña, como no lo hizo la anterior ni como tampoco en el segundo semestre de la temporada 2021-22, cuando se fue a préstamo al Chelsea. Ni se revalorizó ni se quedó en el club londinense, que pagó once millones de euros por una cesión que se saldó con 20 partidos, 1.188 minutos, 14 titularidades, cuatro goles, cero asistencias y el regreso momentáneo al Metropolitano, entre los gestos, la polémica y el ruido de su vuelta al club.

¿El Barcelona, el Benfica, el Aston Villa...?

A un mes y cinco días del cierre del mercado (el 30 de agosto), Joao Félix está de nuevo en el Atlético, en la pretemporada con un equipo del que de un lado y otro se considera terminado el ciclo, por más que tenga aún cinco años más de vínculo escrito, con un entrenador que no cuenta con él para su plantilla en esta campaña, salvo giro imprevisto, y sin una salida visible todavía, por más que el Barcelona o el Benfica hayan manifestado sus intenciones por contar con él, al igual que ha surgido el interés del Aston Villa.

Joan Laporta, el presidente del club azulgrana, expresó a principios del verano el deseo de Hansi Flick, su nuevo entrenador, por disponer del delantero portugués. No ha habido nada nuevo desde entonces. Rui Costa, su homólogo en el Benfica, insistió hace una semana en que hay "negociaciones en curso", pero no se "debe hablar de ellas públicamente". En la prensa inglesa se apunta al interés de Unai Emery por llevarlo al Aston Villa.

En el club lisboeta, cuando surgió para el primer equipo en 2018-19, Joao Félix dio su mejor dimensión. Tuvo una media de un gol cada 148 minutos (por los 233 con el Atlético, con 33 dianas en 131 partidos), con 20 tantos en 2.961 minutos con 19 años. Entonces se intuyó un futbolista sin límites, por el que el club madrileño pagó 120 millones de euros, pero que hoy aún no ha eclosionado con todo su talento ni, sobre todo, se ha consolidado en ningún club.

Ni en el Atlético ni en el Barcelona ni en el Chelsea. Ni tampoco en la selección portuguesa, en la que disputó apenas dos encuentros, uno como titular sin nada en juego ante Georgia, en la pasada Eurocopa. Y el Atlético pretende una venta, como hace un año, que aún no ha logrado del atacante luso, por el que baja sus pretensiones cada curso. Ya por 60 millones.

Porque Joao Félix, a sus 24 años, un futbolista hasta ahora de instantes y detalles más que de constancia, también rebaja su valor de mercado. Cuando fichó por el Atlético, la web especializada ‘Transfermarkt’ lo fijó en 100 millones de euros; cuando se fue cedido al Chelsea, en invierno de 2023, en 50... Y ahora, cuando debe reencontrar un destino, está en 30 millones de euros. En cinco campañas, de 2019-20 a 2023-24, ha caído un 70 por ciento.

- LOS NÚMEROS DE JOAO FÉLIX CON EL ATLÉTICO DE MADRID Y SIMEONE:

- Títulos: 1 (LaLiga 2020-21).

- Partidos: 131 (96 en la Liga, 5 en la Copa del Rey, 3 en la Supercopa de España y 27 en la Liga de Campeones).

- Minutos: 7.706 (5.242 en la Liga, 270 en la Copa del Rey, 281 en la Supercopa de España y 1.913 en la Liga de Campeones).

- Titular: 84 (55 en la Liga, 4 en la Copa del Rey, 3 en la Supercopa de España y 22 en la Liga de Campeones).

- Completos: 23 (12 en la Liga, 3 en la Copa del Rey, 2 en la Supercopa de España y 6 en la Liga de Campeones).

- Goles: 33 (24 en la Liga, 2 en la Copa del Rey y 7 en la Liga de Campeones).

- Asistencias: 16 (13 en la Liga, 1 en la Copa del Rey y 2 en la Liga de Campeones).

- Victorias: 65 (54 en la Liga, 2 en la Copa del Rey, 1 en la Supercopa de España y 8 en la Liga de Campeones).

- Empates: 34 (25 en la Liga, 1 en la Supercopa de España y 8 en la Liga de Campeones).

- Derrotas: 32 (17 en la Liga, 3 en la Copa del Rey, 1 en la Supercopa de España y 11 en la Liga de Campeones).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es