La protesta ante Caja Rural de Granada por el Gran Hotel Guadalpín Banús sigue adelante

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga ha convocado una reunión de urgencia en la sede de la delegación ubicada en la Alameda Principal n.º 18, según ha informado el sidicato CGT. Aunque no se ha revelado el contenido de la reunión, desde el sindicato intuyen que "la inacción del Gobierno andaluz hasta el momento, a pesar de las buenas palabras de las últimas dos semanas, y la proximidad de una nueva protesta ante la Delegación Provincial de Turismo el próximo martes 30 de julio", podrían ser los temas principales a tratar. En dicha protesta, los trabajadores del Gran Hotel Guadalpín Banús exigen que se cumpla la ley de turismo andaluz, "y se obligue a SPV projet spain 17 y Caja Rural de Granada a poner a disposición de la empresa explotadora sus unidades de participación en el hotel, manteniendo así los 180 puestos de trabajo del Gran hotel Guadalpìn Banús y la vida de este establecimiento de cinco estrellas Gran Lujo, se quiera volver a persuadir a la plantilla con palabras y sin hechos para que no se realice la concentración prevista, mientras pasan los días y el Gobierno andaluz sigue sin exigir el cumplimiento de la ley convirtiéndose en cómplice directo del atropello laboral que se está cometiendo y del “hotelcidio” que no va a tardar en llegar".

La CGT recuerda que "a través de la presidenta del comité nos hemos dirigido formalmente por escrito tanto al consejero de turismo como a La delegada provincial de Turismo en Málaga a que dirijan un oficio a las dos empresas provocadoras del lanzamiento otorgándoles 10 días de plazo para que, dando cumplimiento al art 63 de la ley del turismo de Andalucía, procedan a la restitución de las dependencias de su propiedad para la explotación hotelera y que conforme a los art 67,68 y concordantes de la LTA en caso de no hacerlo se proceda a levantar las oportunas actas de infracción por la comisión de faltas graves y muy graves, sin que ni hayamos tenido respuesta alguna de la Administración ni se conozca actuación alguna ni del Consejero ni de la Delegada Provincial".

Mientras tanto los trabajadores mantienen su retén a las puertas de Caja Rural de Granada en Marbella "como antesala de la próxima concentración a celebrar el próximo lunes 29 de julio ante la sede de la entidad financiera en Granada exigiendo mantener una reunión con el presidente del Consejo de Administración de CRG", aifma CGT, que destaca que si bien la plantilla está "sin optimismo ante la parálisis de la Administración, llega fuerte con el convencimiento de continuar con todas las energías en defensa de los 180 puestos de trabajo".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es