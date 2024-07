Sevilla exige la implantación de la tasa turística a la Junta

El Ayuntamiento de Sevilla, con el apoyo de PP y PSOE, solicitará a la Junta de Andalucía la implantación de la tasa turística, una propuesta que fue rechazada por Vox, al entender que es una carga impositiva, y parcialmente por Con Podemos-IU, que la consideró una “trampa” al no incluir a los vecinos en la negociación.

Así, el Consistorio pedirá a la Junta crear una mesa trabajo con los operadores turísticos para “promulgar a la mayor brevedad posible, una ley sobre medidas fiscales, financieras y administrativas y para la creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos en ciudades a título potestativo”.

La petición incluye establecer el mecanismo legal para que esa tasa turística “revierta de manera directa” en el patrimonio histórico y en “nuevos proyectos e iniciativas que repercutan de manera directa en una oferta turística de calidad, sostenible y en los barrios de Sevilla”.

Esta era una de las dos propuestas del Gobierno local que ha salido adelante en el pleno del debate de la ciudad. La segunda sí ha conseguido la unanimidad para reclamarle al Estado la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, declarando urgente su estudio informativo, y el cierre del anillo de Cercanías C2, que uniría Cartuja con Blas Infante y San Jerónimo.

Por su parte, el PSOE ha conseguido sacar adelante su propuesta para declarar la emergencia energética a raíz de los reiterados cortes de luz en los barrios, una medida que ha sido debatida en cado uno de sus seis puntos, uno de ellos rechazado con el voto de calidad del alcalde tras un empate y sólo uno con total unanimidad.

Así, se creará una Comisión Ejecutiva de Emergencia Energética entre Ayuntamiento, Junta, Gobierno y representantes de afectados que intervendría para prevenir las posibles incidencias en el suministro eléctrico y para coordinar acciones que garanticen su restauración a la mayor velocidad posible y paliar sus efectos.

Lo que el PSOE no ha conseguido sacar adelante es su propuesta sobre la regulación de pisos turísticos por el voto de calidad en la mayoría de ocasiones del alcalde popular ante la abstención de Vox. De hecho, Antonio Muñoz ha criticado que los populares hayan presentado una propuesta sobre la tasa turística que el PSOE haya apoyado pero el PP no ha respaldado el punto de su moción centrado en el turismo sostenible: “Es incoherente, la prueba de que van dando bandazos, que sepan los vecinos del Centro y Triana que PP y Vox han tumbado que no hubiera más licencias. ¿Dónde está ahora la pinza?”, ha espetado en el Pleno.

Propuestas de Vox y Con Podemos-IU

La primera de las propuesta de Vox reclamaba una reducción de la carga fiscal de los sevillanos para el próximo año 2025, recuperando bonificaciones, reduciendo algunas de las tasas y desvincular del precio de la vivienda de las bonificaciones previstas para el IBI en el caso de familias numerosas.

Asimismo, la formación ha instado al resto de los grupos a que se pidan a las diferentes administraciones que mejoren las infraestructuras en transportes. "Valencia, una ciudad similar a la nuestra, no es que tenga una conexión ferroviaria, es que tiene una conexión de metro con la terminal portuaria y con el centro de la ciudad. No sé por qué Sevilla tiene que ser menos que todas estas ciudades", ha afirmado el concejal Gonzalo García de Polavieja. Tanto una como la otra han salido adelante.

Por su parte, Con Podemos-IU ha presentado una propuesta sobre la situación de los servicios públicos y la plantilla municipal para instar al equipo de gobierno a que cubra vacantes, a la estabilización de la plantilla, a la realización de un plan permanente de formación y capacitación y a la mejora y modernización de las infraestructuras y equipamientos de los servicios públicos, entre otros puntos contenidos en la moción.

Solo el punto que instaba al Gobierno local a que gestionara de manera directa los servicios municipales e iniciara los trámites para ello, "eliminando progresivamente las externalizaciones y privatizaciones actuales", ha sido rechazado, merced a los votos en contra de PP y Vox.

La segunda propuesta de la coalición de izquierdas, relativa al cambio climático, ha contado con el aval de la mayoría de los grupos en lo que respecta a iniciar los estudios necesarios para la creación de la red de piscinas públicas recreativas, "con la instalación de al menos una infraestructura de este tipo en cada distrito", y la petición a Endesa para que todos los barrios "cuenten con redes de distribución eléctricas de calidad y se ponga fin de forma definitiva a los recurrentes cortes de suministro".

Como anécdota, el segundo de los puntos, el que pedía "promover, a través de las ordenanzas municipales en trámite y futuras, la recuperación de parte del espacio público ocupado por vehículos y veladores y destinarlo a crear zonas verdes y peatonales para esparcimiento de los vecinos", fue rechazado por Vox y PP aunque Juan Bueno votó a favor en un principio y rectificó sobre la marcha.

