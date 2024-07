Puerto de Algeciras y Genocidio en Gaza

Rafael Fenoy se define entrado en años, aunque, a pesar de ello, no deja de estar sorprendido cada día

Cuando de “Guerras” se tienen noticias suenan lejanas. Muy lejanas del discurrir de la vida. Sólo algunas noticias sobre el genocidio que toda Guerra supone salpican la paz y sosiego del discurrir cotidiano. Las guerras de antaño se gestionaban donde se producían. Salvo el envío de “carne de cañón” fundamentalmente joven para alimentar la trituradora mortal del conflicto poco más transitaba por los territorios anejos a la contienda. Desde el Siglo XX, con sus dos tremendas matanzas llamadas Guerras Mundiales, se añaden materias primas minerales, tejidos, , combustibles, explosivos, incluso armamento. Los no beligerantes hacen pingües negocios con la bárbara e inmisericorde destrucción de vidas y haciendas. Ya en el S XXI y después de decenas de los llamados conflictos regionales, Corea, Vietnam, Palestina, Afganistán 1, Kublai, Irak Afganistán 2… y a pesar del invento de la ONU, controlada por las cinco potencias con derecho a veto, poco se ha andado para erradicar el cuarto jinete del apocalipsis.

Parece que nada puede hacerse para evitar los dos más mediáticos conflictos armados: La invasión y genocidio en Ucránia perpetrado por el Presidente de la república Rusa Putin y el genocidio con mayúsculas que el ejercito Israelí está cometiendo con la población palestina en la franja de Gaza. Sin embargo la globalización del comercio mundial permite a la ciudadanía a exigir a sus respectivos gobiernos que no faciliten el negocio de la Guerra en el ámbito de su soberanía.

Un ejemplo muy claro y que se va a representar en el Puerto de Algeciras es la llegada de un barco conteniendo toneladas de combustible para los aviones de guerra israelíes y que sin duda se utilizaran para asesinar a la población indefensa palestina. El Barco Overseas Santorini, llegará al puerto de Algeciras el próximo 27 de julio, procedente de Estados Unidos cuyo presidente octogenario Biden está permitiendo el genocidio en Gaza. La pregunta es más que oportuna: Si España firmante de tratado internacionales paraliza en sus puertos los tráficos de armas ¿por qué no bloquea este envío de combustible imprescindible para que una de las mas potentes armas de destrucción vuele y haga su sangriento trabajo? Esto es lo que reclamará la ciudadanía llegada de otros lugares en la plaza Juan de Lima de Algeciras a las 11,30H, manifestándose hasta la entra del Puerto de Algeciras. La petición es clara al Estado español: Que el Overseas no pueda salir del puerto y su mortífera carga no ayude a quitar la vida a miles de personas inocentes en la franja de Gaza.

Conviene señalar que parece urgente que la comunidad internacional reconozca la existencia de un Estado Palestino que quede integrado de pleno derecho en Naciones Unidas y de esta forma puede recibir la ayuda internacional precisa para parar el genocidio del pueblo palestino en Gaza, y al mismo tiempo impida el desarrollo de grupos terroristas como Hamas.

Además de manifestarse la ciudadanía puede ejercer la soberanía sobre su dinero no permitiendo que con él empresas israelíes o amigas de estas hagan negocio. En internet no es complicado acceder a la información, con la precaución suficiente de que la contra-publicidad de piratas informáticos entre col y col, cuelan alguna lechuga.

Fdo Rafael Fenoy

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es