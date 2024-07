Podemos tilda de "desastre" las nuevas derrotas del Gobierno en el Congreso

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado que la deriva del Gobierno es un "desastre", tras el rechazo del Congreso a los objetivos de estabilidad presupuestaria y la reforma de la Ley de Extranjería, y ha proclamado que la "legislatura progresista queda literalmente enterrada".

Así lo ha trasladado en la red social 'X' y en declaraciones a los medios en la Cámara Baja, después de que el Ejecutivo no haya podido sacar adelante estas dos iniciativas una de las cuales se considera la antesala de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2025.

"Vemos como el Gobierno vuelve a una sesión en el Congreso a perder, hoy ha venido a perder la reforma de la Ley de Extranjería y la senda de déficit. Esto es muy preocupante porque antes teníamos un gobierno que gobernaba, un gobierno que hacía avances sociales y hoy tenemos un gobierno que no gobierna y que sólo busca el titular. Nos parece que es enormemente preocupante", ha lanzado.

Es más, ha proclamado que, a su juicio, la legislatura progresista hoy queda "literalmente enterrada", no sólo por el acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre PSOE y PP, sino también con "todas las iniciativas que ha perdido" el Ejecutivo.

Bajo su criterio, esta dinámica del Gobierno es "un desastre que le abre la puerta a las derechas", dado que los socialistas están dando la espalda al bloque de investidura.

Belarra ha vuelto a cargar contra el acuerdo del PSOE con el PP para el CGPJ, que supone la voluntad de forjar una "gran coalición" y que "legitima", a su juicio, la "guerra sucia" de la derecha judicial contra su formación y un retroceso democrático.

En el seno del partido morado enfatizan que en el Pleno de este miércoles se ha evidenciado la "debilidad extrema" del Ejecutivo, que no ha sabido negociar estas medidas relevantes ni ha calibrado la posición de Junts, que ha querido demostrar fuerza tumbando dos importantes iniciativas.

No obstante, en la dirección de Podemos no creen que haya riesgo de un intento de moción de censura pronto por parte del PP, aunque remarcan que los socialistas no están siendo hábiles a la hora de tratar con Junts, sobre todo ante la incertidumbre de la gobernabilidad en Cataluña.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es