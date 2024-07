Tebas: "A los que esperan que sea inhabilitado, que esperen sentados"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha afirmado este lunes, tras conocer que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le ha abierto un expediente disciplinario, que "a los que esperan" que sea inhabilitado, "que esperen sentados".



"He visto que algunos 'portacoces' ya estaban vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. No voy a ser inhabilitado. Esto es un camino largo, se ha abierto un expediente y espero ganarlo de forma definitiva en las diferentes instancias. A los que esperan que el presidente de LaLiga sea inhabilitado, que esperen sentados", dice Tebas en una declaración institucional.



Para Tebas "es un tema claro": "Es el empeño del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de que intentar buscar otros caminos para intentar sacar de LaLiga al que ha sido elegido para ello, en este caso yo, ya que no consigue convencer a los clubes de España y Europa".



El presidente de LaLiga agrega que "el expediente disciplinario de abre por dos denuncias del Real Madrid que se interpusieron con José Manuel Franco, primero, y Víctor Francos, después, como secretarios de Estado para el Deporte. Ninguno de ello elevó la denuncia al TAD. Por silencio administrativo se le negaron las denuncias al Real Madrid".



"Sólo ha sido con la llegada del nuevo secretario de Estado, el señor (José Manuel Rodríguez) Uribes, cuando tres meses después de estar en su puesto, decide elevar la denuncia al TAD. Está claro que han tenido que influir otras cuestiones y otras personas buscando el objetivo de evitar mi continuidad como presidente de LaLiga", indica.



"Es un tema claro, cerrado, que ya se había denegado al Real Madrid en dos ocasiones anteriores, simplemente por haber convocado una asamblea de urgencia con el plazo de ocho días en lugar de diez, donde no se tomó ninguna decisión relevante", subraya.



Para Tebas "se trata de una cuestión de forma, donde además el fondo de la misma, que era el acuerdo de CVC, se llevó posteriormente a otra asamblea en diciembre de 2021". Por ello está "seguro de que no hay motivo justificado para una inhabilitación".



El TAD ha abierto expediente disciplinario a Javier Tebas por una posible infracción muy grave según la Ley del Deporte de 1990 en la convocatoria de la Asamblea del organismo en agosto de 2021, que aprobó el acuerdo con el fondo CVC.



El acuerdo adoptado el lunes por el TAD ya ha sido comunicado al presidente de LaLiga, según confirmó a EFE este organismo, y confiere a Javier Tebas un plazo de diez días para formular alegaciones sobre la apertura del expediente. También nombra como instructor del mismo al abogado del tribunal Jaime Caravaca.



El TAD recibió el pasado marzo una petición razonada de Rodríguez Uribes, para la incoación del expediente a Tebas como consecuencia de la denuncia formulada en representación del Real Madrid, por la presunta comisión de las infracciones administrativas tipificadas en La Ley del Deporte de 1990 (artículos 76.1.a) y 76.2 a). La nueva ley todavía no está desarrollada disciplinariamente



El club blanco denunció a Tebas por discriminación a determinados clubes; por el acuerdo de la Asamblea Extraordinaria celebrada el 12 agosto de 2021 en el que se aprobó la operación entre LaLiga y el fondo CVC, por uso abusivo de sus facultades en beneficio de LaLiga Impulso y por ausencia de transparencia en la convocatoria y gestión de las asambleas, según avanzó Iusport.



El TAD ha concluído que solo cabe la apertura del expediente ante la existencia de indicios suficientes de infracción por convocar la asamblea de agosto de 2021 con una antelación inferior a diez días, sin haber motivado su carácter urgente como dictan los Estatutos, y alude también a una sentencia judicial en este sentido sobre el caso.



El TAD ha rechazado la denuncia contra Tebas por no remitir la documentación de la asamblea con antelación suficiente y ha descartado pronunciarse sobre el cargo de conflicto de intereses, ya que entiende que ni la normativa legal ni la de LaLiga regulan claramente la forma de apreciar un posible conflicto de intereses en el órgano de control de LaLiga.



Por la comisión de la citada infracción las sanciones posibles van desde la amonestación pública, a la inhabilitación temporal de dos meses a un año y la destitución del cargo.

