Junts votará contra los objetivos de déficit: los presupuestos de Sánchez, en peligro

El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha anunciado su voto en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, por lo que tumbará la senda planteada por el Gobierno y complica la tramitación en tiempo y forma de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

"Hoy votaremos en contra de este primer trámite de los Presupuestos Generales del Estado que son los objetivos de estabilidad presupuestaria", ha adelantado Cruset en declaraciones a la prensa mientras se desarrolla el debate dentro de la Cámara Baja.

Según ha explicado, su formación pedía que en estos objetivos de estabilidad presupuestaria se dotara de una décima más de déficit a las comunidades autónomas, de tal manera que estas tuvieran más capacidad y más recursos económicos.

"Pero no ha habido absolutamente ningún cambio", ha lamentado el portavoz adjunto de Junts, tras criticar que el Gobierno no entiende que no cuenta con mayoría absoluta en el hemiciclo, y que, por tanto, necesita de otros grupos políticos, en este caso de los 7 votos de Junts, para sacar adelante sus iniciativas.

"Es evidente que mientras no cambie esta realidad, que hemos expuesto a este déficit de ejecución de presupuestos que tanto perjudica a Cataluña, el Gobierno no puede contar con los siete votos de JuntsxCat para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2025", ha señalado Cruset.

El portavoz ha señalado que en esta legislatura han avisado en diferentes ocasiones que la formación no forma parte de ningún bloque del hemiciclo y que, por lo tanto, no se puede dar por supuesto su voto favorable o contrario a las iniciativas que se impulsan en función de quién sea el que las lleve a cabo.

"Hemos explicado también en las diferentes intervenciones que estas quedan enmarcadas solo con un criterio, que es que aquellas propuestas sean a favor de Cataluña, contarán con nuestro apoyo y aquellas que no, no se puede dar por supuesta nuestra implicación", ha remarcado.

Desde Junts protestan por la baja ejecución presupuestaria del ejercicio 2023 en Cataluña, donde solo "se ha ejecutado sólo un 45% de lo que se había previsto". "Esto significa, en práctica, que los ciudadanos de Cataluña reciben 130 euros cada uno de ellos de los Presupuestos Generales del Estado en 2023. Han recibido 372 los ciudadanos de Madrid, 396 los de Castilla y León y 643, por ejemplo, los de Murcia", ha apuntado Cruset.

