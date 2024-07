De Marcos: "Lo mejor para Nico es continuar en el Athletic"

Oscar de Marcos, capitán del Athletic Club, opina que "lo mejor" para su compañero Nico Williams "es continuar" en el equipo rojiblanco porque, a sus 22 años, "es el sitio idóneo para seguir madurando" como persona y como futbolista.



"Las decisiones las tiene que tomar uno mismo y no tengo ni idea de lo que está pensando, pero supongo que la cabeza le está dando mil vueltas. Mi opinión es que lo mejor para él es continuar en el Athletic", subrayó De Marcos cuestionado por los constantes rumores sobre un posible salida del delantero internacional al Barcelona.



El capitán cree además que "hay una marea que parece que cuando te quiere el Barça hay una lógica que parece que tienes que ir al Barça y si no estás cometiendo un error".



"Muchas veces hay que tener en cuenta que no es oro todo lo que reluce y hay que valorar dónde estamos. Para Nico es una situación delicada porque está habiendo mucho ruido a nivel exterior y parece que esa presión te puede llevar. Nico es jugador del Athletic, ahora mismo me da la sensación de que es él el que va a tener que tomar la última palabra. Nosotros confiamos en que va a seguir con nosotros", recalcó.



"Lleva una progresión ideal. Cada año va siendo mejor y va a tener un año más al entrenador que le ha sacado un partido increíble. Es titular en la selección, ha sido uno de los mejores jugadores de la Eurocopa. Está en un vestuario que le quiere, con amigos, con su hermano... Creo que es el sitio ideal para seguir madurando. Ojalá ponga todas esas cosas en la balanza", reflexionó el de Laguardia.



De Marcos añadió que "el único consejo" que le daría a Nico es que "sea él el que tome su propia decisión libremente".



"Si toma la decisión por si solo va a acertar y se le va a respetar. Lo que pasa es que tengo la sensación de que hay mucha presión y eso igual no le deja tomar la decisión de una manera libre. Es lo único que me preocupa y el único consejo que le daría es que él tome su propia decisión", incidió.

