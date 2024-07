El francés Fabien Causeur no seguirá en el Real Madrid

El escolta francés Fabien Causeur, de 37 años, no seguirá en el Real Madrid, donde ha militado las últimas siete temporadas, en las que ha ganado 14 títulos, según ha anunciado el club.



Causeur abandona la entidad con 2 Copas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 6 Supercopas de España. Además es el tercer extranjero que más partidos ha disputado con la camiseta madridista al acumular un total de 486.



"Fabien Causeur ha sido protagonista fundamental de uno de los ciclos ganadores más importantes de nuestra historia, y se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por todos los madridistas por ayudarnos a seguir agigantando la leyenda del Real Madrid", señala el club.



"El Real Madrid le desea todo lo mejor para él y para su familia en esta nueva etapa de sus vidas", añade en el texto donde se ha anunciado su marcha, el cual se ha publicado en la página web oficial acompañado de un vídeo con los mejores momentos del escolta.



Causeue, en declaraciones publicadas en sus redes sociales, no ha dudado en afirmar que llegó al Real Madrid en 2017 con "una ilusión enorme de llevar esta camiseta".



"Era el club de mis sueños, la oportunidad que había esperado durante toda mi carrera. Desde el primer momento sentí que estaba en el lugar perfecto, rodeado de compañeros, cuerpo técnico y una afición que me hicieron sentir bienvenido nada más llegar", indica.



El alero francés no duda en afirmar que se siente "afortunado de haber compartido vestuario con tantas leyendas, muchas de las cuales ahora son amigos para toda la vida": "Juntos hemos logrado grandes triunfos y hemos vivido grandes momentos. Hemos sabido sufrir y hemos disfrutado ganando".



"Ha sido el capítulo más largo de mi vida deportiva y también el más glorioso: hemos compartido 7 años juntos, en los cuales he jugado 486 partidos y hemos ganado 14 títulos. Quiero agradecer a todos por acogerme a mí a mi familia de esta manera", comenta Causeur.



Asimismo, en especial, desea dar las gracias al presidente del club, Florentino Pérez: "Gracias por apoyarnos siempre, tanto en las victorias como en las derrotas. Tu presencia constante nos ayuda a entender por qué el Real Madrid es tan grande. Lo que hemos vivido aquí es irrepetible y estoy orgulloso de haber aportado mi granito de arena a este club inmenso. Estoy y estaré eternamente agradecido al Real Madrid".



"Espero de corazón que nuestros caminos se vuelvan a cruzar y os deseo lo mejor para lo que viene, para toda esa historia por hacer, que hay que seguir escribiendo. ¡Hala Madrid!”, se despide Causeur.

