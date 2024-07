Gonzalo Miró habla de la triunfal reaparición de Amaia Montero

Gonzalo Miró ha expresado su entusiasmo por la reciente reaparición de Amaia Montero en los escenarios, calificándola como una "gran noticia" y una "alegría" para todos los seguidores de la cantante. El exnovio de la cantante ha querido destacar que su regreso era algo esperado y que la actuación representó una toma de contacto con la música.

"Era cuestión de tiempo. Y como toma de contacto primera de nuevo con realmente lo que ella quiere hacer, pues oye, espectacular", ha comentado el presentador. Además, ha revelado que el regreso de Amaia fue mantenido en secreto por un grupo muy reducido de personas: "Solo lo sabía un grupo muy reducido de personas nada más. Muy poquita gente".

Miró también ha compartido que tuvo la oportunidad de felicitar a Montero tras su actuación: "Sí, claro, la he felicitado, la enhorabuena, hombre". Según él, ambos mantienen una relación mucho más allá de lo cordial: "Sí, sí, sí, no cordial, no. Bastante más que cordial. Sí, sí, sí, ya está muy bien. Está muy contenta, tenía los nervios de que todo saliera bien y está encantada con cómo ha quedado la actuación".

El exnovio de la artista también ha destacado el detalle que Karol G tuvo con ella, sugiriendo que esto podría ser el inicio de una amistad duradera entre ambas artistas: "Súper agradecida a Karol por el detalle que ha tenido con ella. Desde luego, yo creo que esa amistad ya va a durar muchos años".

Finalmente, Gonzalo no ha dudado en señalar que la vuelta definitiva de la excomponente de La Oreja de Van Gogh a los escenarios está cada vez más cerca. "Ese momento cada vez está más cerca", concluyó, dejando claro su optimismo sobre el futuro de la cantante.

