'El Turronero' confirma que hay cordialidad entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén

José Luis López, conocido como 'El Turronero', ha comentado la relación actual entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, asegurando que, pese a los recientes acontecimientos, sigue habiendo cordialidad entre ellos: "Bueno, yo creo que cordialmente, cordialidad sí hay. No hay enfado, ni hay tiranteces, ni hay nada. Yo creo que están bien".

Sobre la prueba de paternidad que pidió el juez, el empresario cree que el cantante no llegó a realizarla: "No, solamente hizo el comunicado ese que hizo. El comunicado que hizo, que sí, que lo hizo. Y ya declaró de que el hijo era suyo (...) parece ser que sí, que le instó, pero ya no sé la decisión que él ha tomado. No lo sé, porque sé que él ya se había autoproclamado como padre del niño. O sea, que ya él lo había dicho. Pero no sé si al final...".

El amigo de Bertín también ha comentado que el presentador se encuentra bien y más recuperado. "Bien, bien, bien. Estuve hablando con él hace poco y muy bien (...) ahora está más recuperado. Muy tranquilo, pero bien. Descansando", ha añadido, destacando que está en buen estado de ánimo.

En cuanto a la supuesta relación abierta entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, José Luis prefirió mantenerse al margen. "Pues la verdad es que no sé nada, porque al final uno tiene amigos, pero oye, en su vida privada la verdad es que yo no me meto, cada uno de por sí ya sabe lo que tiene que hacer (...) yo la verdad es que no me meto nunca en la intimidad de mis amigos. Mis amigos son quien son, yo los quiero como son y que cada uno haga lo que crea que debe de hacer", ha declarado, enfatizando su respeto por la privacidad de sus amistades.

