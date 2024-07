Los Demócratas seleccionarán a su candidato a las presidenciales antes del 7 de agosto

El Partido Demócrata seleccionará a su candidato a las elecciones presidenciales de noviembre en una votación virtual antes del 7 de agosto, según indicó este lunes Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata, en una llamada a medios locales.



El proceso de nominación, dependiendo de cuántos candidatos califiquen para presentarse, se completará entre el 1 y el 7 de agosto.



Minyon Moore, presidente de la convención del partido, dijo que el proceso de nominación será "rápido, transparente y justo", según The New York Times.



La vicepresidenta, Kamala Harris, quien anunció su candidatura ayer tras la retirada de la carrera del presidente, Joe Biden, ya es la candidata favorita del partido tras haber recibido el apoyo de Biden, de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y todos los gobernadores demócratas del país -algunos de los cuales sonaban como posibles candidatos-.



No obstante, se podrían presentar otros candidatos que consigan las firmas de nominación de al menos 300 delegados, y no más de 50 de un solo estado.



Si solo un candidato, con toda probabilidad Harris, alcanza el umbral de 300 firmas, la votación virtual podría tener lugar tan pronto como el 1 de agosto, dijeron funcionarios del partido, y si hay varios candidatos, la votación se llevaría a cabo días después, pero se completaría antes del 7 de agosto.



Los funcionarios del partido en la llamada a medios locales dijeron que el candidato a vicepresidente también podría ser designado para el 7 de agosto.



En tanto, si la nominación se produce a principios de agosto, la convención demócrata que se celebrará el 19 de agosto en Chicago, será una función puramente ceremonial.

