La Junta acusa a Chaves de "confundir e imponer un relato falso" sobre los ERE

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha acusado este lunes al expresidente Manuel Chaves de “mentir descaradamente” y de “confundir e imponer un relato falso” al valorar las últimas decisiones del Tribunal Constitucional en relación con el caso de los ERE.



“El señor Chaves utilizó la sede del PSOE-A para acusar al partido del gobierno, a los medios de comunicación y a los jueces de crear una trama política, mediática y judicial para desbancar al PSOE”, ha señalado Fernández-Pacheco en Jaén.



Y ha remarcado que “lo cierto es que por lo que lo condenó el Tribunal Supremo fue por tejer un fraude de 680 millones, la mayor trama de corrupción de la historia de la Democracia, con el único objetivo de mantener al PSOE en el Gobierno”.



Para el portavoz del Gobierno andaluz, el TC “no ha declarado inocente a nadie, lo que ha dicho es que hay que volver a juzgar esos casos en la Audiencia Provincial, por tanto no ha dado carpetazo a los ERE”, y ha recordado que quedan más de 100 causas aún por juzgar.



“Esa es la realidad, por mucho que insistan en imponer un relato falso no lo van a conseguir”, ha subrayado el también consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.



También se ha referido a las declaraciones de Manuel Chaves asegurando que la Junta de Andalucía sigue pagando aún 6.400 indemnizaciones laborales en el caso de los ERE.



“Nosotros lo que hacemos es cumplir con la ley y con el mandato que nos dio el Parlamento. Eso no quita que hasta el último céntimo defraudado a los parados tenga que volver donde estaban”, ha manifestado Fernández-Pacheco.



A su juicio, “la intención del señor Chaves y la del PSOE es la de confundir e imponer un relato que diga que lo que hicieron fue estupendo y eso es rotundamente falso”.



“El Gobierno de Juanma Moreno lo que ha hecho es cumplir con la ley, pagar lo que la ley nos obligaba a pagar y luchar judicial, política y por todos los medios para recuperar el dinero defraudado”, ha zanjado el portavoz del Ejecutivo andaluz.

