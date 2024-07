Nofumadores.org reclama ordenanzas que sancionen fumar en las 707 playas sin humo

La plataforma Nofumadores.org ha reclamado este lunes ordenanzas municipales que sancionen fumar en las 707 playas libres de humo que hay en España y ha informado de que pese al aumento exponencial de arenales sin humo, "la medida es cosmética al no multarse las infracciones en muchos casos, lo que dificulta el cumplimiento".



En una nota de prensa, Nofumadores.org ha explicado que España cuenta con más de 3.500 playas repartidas en sus 8.000 kilómetros de costa, por lo que tras la incorporación de nuevos municipios a las iniciativas antitabaco, al menos el 20 % de todos los arenales dispondrán formalmente de la prohibición de fumar y vapear.



Según la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández, la mayoría de los ayuntamientos se limitan a informar a través de carteles, sin efectuar ningún esfuerzo en el cumplimiento de las normativas.



No obstante, ha reconocido que algunos ayuntamientos como los de Barcelona, Lloret del Mar (Girona) y los municipios canarios sí han creado ordenanzas municipales en base al artículo 181 de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que prohíben fumar en la playa bajo sanción económica.



En contraposición, y según esta plataforma, la Comunidad Valenciana ha perdido este año, respecto al anterior, 22 kilómetros de playas en las que no se permitía fumar.



Esto supone que 42 arenales, pertenecientes a ocho municipios en los que no se podía fumar en 2023 han abandonado este verano el programa de playas sin humo. Sin embargo, diez nuevas localidades se han sumado a la red por lo que se mantiene estable el número total de playas.



La asociación Nofumadores.org comenzó a registrar en 2014 el censo de playas sin humo, cuando se contabilizaron las primeras 15 playas de toda España.



Con la intención de que el Gobierno apruebe una ley nacional que declare a todas las playas libres de tabaco, vapeo y sus residuos, esta plataforma tiene en marcha una campaña de recogida de firmas en Change.org, donde ya cuenta con 396.000 apoyos.



Por comunidades autónomas y según esta plataforma, Galicia destaca como la autonomía con mayor número de arenales sin humo. En 2024, la 'red galega de praias sen fume' cuenta con 242 arenales, que constituyen el 25 % de las 987 playas censadas en Galicia.



Cantabria es la única comunidad que ha declarado sus 87 playas libres de humo. Lo hizo a través de una ley, en concreto el artículo 14 de la ley Cantabria 11/2022, convirtiéndose en la primera comunidad que legisló a este respecto.



Mientras, las islas canarias cuentan con 69 playas sin humo: 58 en Gran Canaria y 11 en Tenerife. Al menos formalmente, Canarias establece multas para cumplir con la prohibición.



Baleares gana este verano 11 playas sin humo, alcanzado ya los 52 arenales. En Andalucía se llegará este verano a los 57 playas libres de humo, con Cádiz y Málaga a la cabeza, con 24 y 18 playas respectivamente.



Y Castilla y León es la primera comunidad no costera que suma al listado de playas sin humo incorporando, por primera vez este año, la playa fluvial de Las Moreras, en Valladolid.

