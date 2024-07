Trump dice que "el corrupto" Biden nunca fue apto para el cargo de presidente

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump aseguró este domingo después de que el presidente demócrata, Joe Biden, abandonara su carrera a la reelección que este nunca fue apto para el cargo.



"El corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!", declaró el republicano en un mensaje en la red social Truth en el que no hizo referencia alguna a la vicepresidenta, Kamala Harris, quien podría optar ahora a la candidatura demócrata.



Trump, quien perdió contra Biden en las presidenciales de 2020 y nunca ha admitido su derrota, le acusó de haber conseguido el cargo "mediante mentiras" y aseguró que todos los que le rodeaban, incluidos los medios de comunicación, sabían "que no era capaz de ser presidente".



El magnate neoyorquino aprovechó para arremeter contra la política migratoria de la Administración Biden, que, a su juicio, ha permitido la entrada de millones de migrantes "sin control", muchos de los cuales provienen "de prisiones, instituciones psiquiátricas y un número récord de terroristas", dijo.



"Sufriremos mucho a causa de su presidencia, pero muy rápidamente remediaremos el daño que ha causado", afirmó Trump, quien dio por hecho que ganará las elecciones del 5 de noviembre.



Biden anunció este domingo que renuncia a su campaña a la reelección y que respalda a Kamala Harris como posible sucesora tras semanas de presiones internas para que tirara la toalla por su desastrosa participación en el debate electoral con Trump del 27 de junio.

