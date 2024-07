Alcaraz viaja a París para los Juegos con su mejor racha en los torneos de máximo nivel

Carlos Alcaraz Garfia se presentará en los Juegos de París 2024, su primera experiencia olímpica, con la seguridad que le da su tenis y la confianza de llegar a la competición que se celebrará del 27 de julio al 4 de agosto con la mejor racha de resultados de su carrera profesional en torneos de máximo nivel.



El joven jugador murciano, que a sus 21 años es el tercero del mundo -aparece por detrás del italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic, quienes también estarán en la capital francesa-, viajará este lunes igualmente con la ilusión de ser campeón olímpico y se mostró más que ambicioso al declarar que su objetivo es conquistar tanto el título individual como el del cuadro de dobles, que afrontará formando pareja con el mallorquín Rafa Nadal, su ídolo de siempre.



El pupilo de Juan Carlos Ferrero, que en los Juegos estará dirigido por David Ferrer al comparecer como integrante de la selección española, estuvo los últimos días entrenando en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en El Palmar, donde, tras pisar la hierba en Londres, se volvió a adaptar a la tierra batida en la que jugará en el estadio Roland Garros.



Es el mismo escenario en el que el pasado 9 de junio ganó su primera Copa de los Mosqueteros, donde inició una racha de victorias que ya va por 14 y sigue abierta en cuanto a Grand Slam se refiere. A sus siete triunfos en ese torneo añadió otros siete para vencer también su segundo entorchado de Wimbledom en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de la capital inglesa.



Esos 14 encuentros ganados del tirón suponen la mejor secuencia victoriosa de Carlos en torneos major -era de 12 incluyendo Wimbledom y el Abierto de Estados Unidos el pasado año- y en un mismo Grand Slam -14 en Wimbledom superando los 12 que logró encadenar en el US Open entre 2022 y 2023-.



Está claro que Alcaraz, quien esta temporada ya conquistó los dos grandes europeos y también el Masters 1.000 de Indian Wells y su bagaje es de 33 encuentros ganados y seis perdidos, llega a sus primeros Juegos en forma y apuntando a lo máximo.

