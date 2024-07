Abascal acusa a Sánchez de "importar violadores" y pide expulsar a inmigrantes en el acto

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "importar violadores" y ha admitido que si de él dependiera, metería a los menores inmigrantes no acompañados en un avión y los devolvería en el acto a sus países de origen.



"Si fuesen noruegos, ¿cuánto tiempo estarían en Europa? Los habríamos devuelto inmediatamente", ha argumentado Abascal en una entrevista en okdiario, en la que ha acusado además a las instituciones europeas y españolas de "secuestrar" a los inmigrantes ilegales.



Ha denunciado el efecto llamada que, a su entender, está impulsando Sánchez, a quien se ha referido como "el presidente feminista que saca violadores a la calle y como no saca suficientes, importa violadores también".



En su opinión, habría que utilizar toda la capacidad diplomática de España y de la Unión Europea con las naciones vecinas de origen de los inmigrantes para hacerles ver que "sus nacionales son suyos y que no tenemos que asumirlos en Europa -ha dicho-".



"Esa es la única solución que nosotros aceptaríamos", ha incidido, porque, a su entender, las instituciones europeas y españolas, las autonómicas y las nacionales, se están convirtiendo "en cómplices de un secuestro de menores permanente e institucionalizado".



Y, para que esto se visualice, ha señalado, Vox ha decidido decir "hasta aquí hemos llegado" y romper sus pactos con el PP en seis comunidades autónomas.



Ha negado resistencias "con uñas y dientes" de sus vicepresidentes autonómicos a abandonar los gobiernos autonómicos y ha incidido en que la decisión se adoptó después de haber sido "engañados" por los presidentes regionales del PP.



Según ha apuntado, más de mitad iban a votar en contra del reparto de menores no acompañados en las autonomías. "Hasta el último momento no sabíamos qué iba a pasar, nos transmitieron informaciones contradictorias, incluso falsas", ha dicho.



"Y le concedimos el divorcio el señor Feijóo", una decisión de la que ha asegurado que no se arrepiente al considerar que el "suicidio político" habría sido convertirse "en cómplices de la inmigración masiva que están promoviendo el Partido Popular y el Partido Socialista".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es