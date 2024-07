Alcaldes de Sierra Nevada piden compromiso a la Junta para ampliar Reserva de la Biosfera

Alcaldes de Almería y Granada han insistido en la necesidad de un compromiso firme por parte de la Junta de Andalucía para la ampliación de la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada durante la reciente reunión del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada.



Según un comunicado remitido este domingo por el Ayuntamiento de Fiñana (Almería), aunque la Junta ha mostrado disposición a aceptar algunas propuestas, persisten las dudas sobre la implementación efectiva de estas medidas.



Los representantes de las poblaciones afectadas han subrayado la importancia de que la Junta visite los municipios para explicar a los vecinos, especialmente a los pequeños agricultores y ganaderos, las implicaciones y beneficios de la ampliación de la Reserva de la Biosfera.



En la reunión del pasado viernes el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha ofrecido diálogo y colaboración a todos los municipios implicados para no perder "la gran oportunidad" de ampliar la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada, un foro al que han sido invitados todos los municipios que optan a obtener este sello de prestigio de la Unesco.



Además, la Junta ha acordado reunirse con los alcaldes que tienen dudas sobre los límites de la reserva en sus términos municipales y explicarles los motivos detrás de la delimitación propuesta.



Sin embargo, no se ha mencionado el envío de técnicos al área, lo que genera escepticismo entre los representantes, quienes insisten en la necesidad de que estas reuniones se concreten y no queden en promesas vacías, se han quejado los alcalde según Rafael Montes, alcalde de Fiñana.



En este sentido, ha expresado su descontento con la situación actual: “Hemos expuesto nuestras reivindicaciones, la Junta ha escuchado y la dirección del parque no ha estado a la altura. Esperamos que esta vez se tomen acciones reales y no se quede todo en palabras.”



Las reuniones y visitas informativas por parte de la Junta están previstas que comiencen en septiembre y los representantes de las poblaciones afectadas se mantendrán vigilantes y exigirán el cumplimiento de todas las promesas para asegurar que los municipios involucrados estén bien informados y preparados para los cambios que traerá la ampliación de la reserva.



Asimismo, han pedido un modelo de gestión de la Reserva de la Biosfera diferenciado del Espacio Natural y Nacional de Sierra Nevada, así como un compromiso económico con los municipios que se traduzca en un verdadero desarrollo sostenible del territorio del parque.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es