María José Suárez se marcha el fin de semana para evitar las polémicas con Escassi

María José Suárez no quiere saber nada de lo que se está hablando de su polémica relación con Álvaro Muñoz Escassi y es que nunca pensó que, tras su ruptura con el jinete, se cuestionase el pacto que supuestamente tenían.

Cansada de que todas las semanas salgan testimonios nuevos que la sitúan en la palestra mediática, la modelo cogía este viernes su coche para hacer una escapada de fin de semana y alejarse de la polémica.

Tras abandonar su casa, María José se subía en un ferry con su coche y ponía rumbo a lo desconocido. Un viaje que se llevaba a cabo horas antes de que Martina Benvenutto se sentase en '¡De viernes!' para hablar de la relación de la modelo con el jinete.

Y es que aunque no aportó datos nuevos, sí que aseguró que "ella dice que no ha tenido relaciones con más de una persona a la vez, ya sea mujer, hombre o cabra, cada uno que diga lo que considere, yo me creo la versión de mi amigo".

